كيف علق الفنان جوان خضر على قبلة سلاف فواخرجي ومهيار خضور في "شارع شيكاغو" (فيديو)

قال الفنان السوري جوان خضر، تعليقا على الانتقادات التي لاقاها بوستر مسلسل ”شارع شيكاغو“، إن الجمهور كان عليه أن ينتظر عرض العمل ثم يحكم عليه.

وكان بوستر مسلسل شارع شيكاغو للمخرج محمد عبد العزيز، والذي جرى تداوله بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر الفنانة سلاف فواخرجي والفنان مهيار خضور وهما يوشكان على التقبيل.

وأوضح خضر، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن العادات والتقاليد الشرقية هي التي دفعت بتوجيه هذا الكم الكبير من الانتقادات والإساءات للفنانين وصنّاع العمل.

وفي سياق متصل، ينهي خضر تصوير مشاهده الأخيرة في مسلسل ”شارع شيكاغو”، وهو من إنتاج شركة ”قبنض ميديا“، بالتعاون مع تطبيق وياك.

يشار إلى أن عرض العمل قد بدأ قبل نحو أسبوع على بعض المحطات، فيما تصوير الحلقات الأخيرة منه لا يزال متواصلا.

وقال خضر إنه أعجب بالشخصية التي يؤدي دورها في العمل، وهي شخصية ضابط ينتمي إلى المكتب الثاني، التابع لعبد الحميد السراج في فترة الستينيات من القرن الماضي.

وأوضح أن الشخصية تمثل ضابطًا طموحًا، تترتب عليه أحداث معينة قد تتسبب في أذية مكانته في الدولة وطموحه، ونظرًا لجموحه يرفض أن يتنازل بل يقوم بعدة أفعال ليصل إلى المكانة التي يطمح لها.

وعن رأيه بشأن الصدى الذي يحققه العمل، خصوصًا بعد تأجيل عرضه لبعد الموسم الرمضاني، قال الفنان خضر إن المشاهد العربي اعتاد على مشاهدة الدراما الحديثة في موسم رمضان، وكادر العمل يهمه الصدى ورد فعل الجمهور خصوصًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن نسبة المشاهدة ترتفع في الموسم الرمضاني أكثر مما هي عليه خارجه.

وتحدث الفنان خضر عن واقع الدراما السورية، والأسباب التي لعبت دورا في تراجعها خلال السنوات الأخيرة.