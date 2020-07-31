هنا الزاهد: شعرت بالخوف أثناء تصوير فيلم "الغسالة" بسبب كورونا (فيديو)

قالت الفنانة المصرية هنا الزاهد إنها شعرت بالخوف هي وزملاؤها المشاركون معها في بطولة فيلمها الجديد ”الغسالة“، أثناء خوض أول أسبوع تصوير، وذلك بسبب فيروس كورونا.

وقالت هنا في لقاء مع ”إرم نيوز“، على هامش العرض الخاص لفيلم ”الغسالة“: ”أدعو الله أن ينال هذا العمل النجاح، لأننا نعيش في توقيت صعب، ولا أحد يذهب إلى دور السينما بسبب أزمة كورونا، ولكن إن شاء الله ستنتهي هذه الغمة وستعود الحياة لطبيعتها“.

وأضافت الفنانة المصرية أن ”الجمهور يستطيع مشاهدة الأعمال الدرامية من المنزل، ولا توجد مشكلة، أما الأفلام، فمن الصعب الذهاب إلى دور السينما في ظل انتشار الفيروس“.

وعن أعمالها الجديدة في السينما، فضلا عن فيلم ”الغسالة“، قالت الزاهد: ”يوجد فيلم يحمل اسم (باربي) ما زال في مرحلة الكتابة، وبمجرد الانتهاء منه سنقوم بتصويره، وهو من إنتاج شركة (سينرجي)“.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنه ”لا يوجد جزء ثان من فيلم (قصة حب) الذي قدمته مع الفنان أحمد حاتم“.

يذكر أن أحداث فيلم ”الغسالة“ تدور في إطار كوميدي خيالي، حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، ما يتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدميها.

الفيلم من بطولة: أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة وشيرين رضا وبيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وعلي الطيب ومحمود الليثي، ومن تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد.