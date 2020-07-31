وفاة الفنان الجزائري جمال بارك

توفي الفنان الجزائري القدير جمال بارك، اليوم الجمعة، داخل أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية.

ونعى رواد مواقع التواصل الفنان ”بارك“، وعلى رأسهم الفنانة اللبنانية كارمن لبس التي شاركته في مسلسل ”الخاوة“، حيث كتبت في حسابها في موقع ”تويتر“: ”حزين هالخبر يوم العيد توفي الممثل الجزائري القدير جمال بارك، الله يرحمه كان فنان حقيقي… تعازيّ الحارة لكل أهل الجزائر على رحيله #جمال_بارك #الجزائر“.

حزين هالخبر يوم العيد😔 توفي الممثل الجزائري القدير جمال بارك💔… الله يرحمه🙏🏼 كان فنان حقيقي… تعازيّ الحارة لكل أهل الجزائر على رحيله 🇩🇿#جمال_بارك #الجزائر pic.twitter.com/eZezmGkQKI — Carmen Lebbos (@C_lebbos) July 31, 2020

ويعد جمال بارك أحد أعمدة المسرح الجزائري، وكانت أشهر أدواره مؤخرا مسلسلي ”الخاوة“ و“أولاد الحلال“.

وكانت بداية الفنان الراحل جمال بارك في الثمانينيات من القرن الماضي، على المسرح في فرنسا، إذ قدم أعمالا أشهرها: ”الأم“ لمكسيم غوركي، و“بدون عنوان“ للشاعر الإسباني الشهير لوركا.

وجسد الفنان الجزائري أدوارا على خشبة المسرح مع عدة فنانين فرنسيين وآخرين من أوروبا، ثم انتقل إلى السينما والتحق بوكالة ”فن وإعلام“ السينمائية.

وانطلق مشواره السينمائي عام 1990، حيث لعب عدة أدوار في عدة أفلام ومسلسلات، إلى جانب عدد كبير من النجوم، بينهم: ناتالي باي، فاني آردان، بيار ريتشارد وآخرون.