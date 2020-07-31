أشهر مرتزق في العالم.. ماذا تعرف عنه؟ (فيديو)

البريطاني توماس مايكل أو ”ماد مايك“ هواري، واجه الأخطار وقاتل في مختلف الجبهات لكنه مات وهو أشهر المرتزقة وأطولهم عمرا على مستوى العالم.

كان يعشق العيش في الظروف الخطرة، معظم الناس الذين قابلوه وصفوه بأنه ”أسطورة“ فقد كان ضابطا ورجلا نبيلا، كان غامضا ومهذبا وقائدا رائعا، وفقا لنجله كريس.

ولد هواري في عام 1919 في الهند لأبوين أيرلنديين، وتلقى تعليمه في إنجلترا، خدم في الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية ووصل إلى رتبة رائد، بعدها تأهل كمحاسب قانوني وهاجر إلى جنوب أفريقيا في عام 1948 حيث أدار العديد من الشركات الصغيرة.. حتى ذلك الوقت كان رجلا عاديا.

كيف بدأت مسيرته الشهيرة كمرتزق؟

في عام 1961 قاد وحدة من القوات في كاتانغا، التي كانت تحاول الانفصال عن الكونغو، وفي عام 1964 تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء الكونغولي موسى تشومبي لقمع الانتفاضة الشيوعية، وقاد وحدة من 300 مرتزق عرفوا باسم Wild Wildes نجحت في مهمتها التي استغرقت 18 شهرا، جعلت منه اسما مألوفا في العديد من أنحاء العالم، واشتهرت مجموعته بمآثرها الجريئة لإنقاذ الراهبات والمبشرين من وراء خطوط العدو.

لكنه قوبل بكره شديد من البعض؛ بسبب معتقداته الشديدة العداء للشيوعية ، حيث وصفته إذاعة ألمانيا الشرقية (كلب الصيد المجنون)، وقد أدى ذلك إلى لقبه ”Mad Mike“ و كان سعيدا بهذا اللقب .

وفي عام 1978 جسدت شخصيته في بطولة فيلم ”The Wild Geese“ الذي يتحدث عن مغامرات مجموعة من المرتزقة .. ما ساعد في زيادة شهرة ماد مايك ..

حارب لاحقا في جميع أنحاء شرق وغرب ووسط أفريقيا، وتزوج من مضيفة شركة طيران.

”انقلاب العطل الرسمية“

في عام 1981 قام بمحاولة مفاجئة للإطاحة بحكومة سيشيل … ولكنها باءت بالفشل وذاع صيت هذه الحملة الفاشلة في العالم.. لكن كيف حدث ذلك ؟؟

جاءت فكرة الانقلاب بسبب كراهية ماد مايك الكبيرة لحكومة سيشيل الاشتراكية التي كانت في عهد الرئيس ألبرت رينيه .. وكان مايك يعرف سيشيل جيدا، وحصل على الدعم الضمني من حكومتي جنوب أفريقيا وكينيا، فبدأ بالتخطيط وقام بتجنيد 46 رجلا لدخول جزر سيشيل متنكرين..

في مطار ماهي تمكن جميع الرجال تقريبا من عبور الجمارك إلا واحدا فقط، انضم إلى قائمة الانتظار الخاطئة، دخل في جدال مع أحد ضباط الجمارك، وانتهى الأمر بتفتيشه واكتشاف سلاحه الرشاش المفكك داخل حقيبته..

أصيب الرجل بالذعر وكشف عن وجود المزيد من الأسلحة في الخارج.. انهارت الخطة، ووقع نزاع مسلح في المطار استطاع المرتزقة النجاة بحياتهم واستولوا على طائرة تابعة لشركة هندية وهربوا بها إلى جنوب أفريقيا.

وعندما وصلوا، تم سجن المرتزقة، وتعرض ماد مايك للسخرية في الصحافة العالمية وأطلق على خطته اسم ”انقلاب العطل الرسمية“.

وبعد مرور عام، تمت محاكمتهم على اختطاف الطائرة … وحُكم مايك بالسجن لمدة 20 عاما، لكن تم إطلاق سراحه بعد 33 شهرا.

تقاعد ماد مايك من الحياة العسكرية و قضى سنواته الأخيرة في جنوب أفريقيا، مع زوجته وأولاده ونشر العديد من المذكرات..

توفي المرتزق الأكثر شهرة في العالم عن عمر يناهز 100 عام، ليبقى صيته الجدلي محفورا في ذاكرة الكثيرين.