ظهور مؤثر للفنان السعودي سعد بن درجان الشهراني قبل وفاته (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، فيديو مؤثرا لفنان الإيقاع ونجم ”سناب شات“، سعد بن درجان الشهراني، خلال تواجده في المستشفى وقبل إعلان وفاته، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وفق ناشطين.
وظهر بن درجان في ”سناب شات“ وهو يؤكد تحويله إلى العناية المركزة مدة أسبوع، مودعا جمهوره ومتابعيه في حال فارق الحياة، مقدما اعتذاره من الجميع.
وقال الفنان الراحل: ”الله يحييكم، العذر والسموحة، سناب بيتوقف والجوال بقفل، محوليني على العناية المركزة مدة أسبوع، ولا منها وفيها إن سلمنا، الحمد لله، وهاي ودعنا برضه الحمد لله راضي بحكمه، حبينا نتعذر منكم على أسباب أنتم تعرفون، الدنيا بتتقفل كلها“.
View this post on Instagram
ظهور مؤثر لمايسترو الإيقاع ومشهور "سناب شات" بالسعودية سعد بن درجان الشهراني قبل وفاته، وهو يعلن لمحبيه دخوله العناية المركزة، ونشر ابنه فيديو له قبل وفاته . #إرم_نيوز #سعد_بن_درجان #وفاة_سعد_بن_درجان #خميس_مشيط #وفاة #موت #سناب_شات #السعودية #مشاهير #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #trend #news #ksa #saudiarabia
وكان نجله محمد قد نشر عبر حسابه في ”سناب شات“ ظهوره مع والده داخل المستشفى، في وقت سابق.
وأعلن نجل سعد بن درجان الشهراني، اليوم الجمعة، وفاة أبيه، دون أن يكشف سبب الوفاة.
وقال محمد عبر حساب أبيه في ”سناب شات“، إن ”الصلاة على أبيه والدفن في مقبرة المحالة بعد صلاة عصر اليوم“.