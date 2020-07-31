ظهور مؤثر للفنان السعودي سعد بن درجان الشهراني قبل وفاته (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، فيديو مؤثرا لفنان الإيقاع ونجم ”سناب شات“، سعد بن درجان الشهراني، خلال تواجده في المستشفى وقبل إعلان وفاته، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وفق ناشطين.

وظهر بن درجان في ”سناب شات“ وهو يؤكد تحويله إلى العناية المركزة مدة أسبوع، مودعا جمهوره ومتابعيه في حال فارق الحياة، مقدما اعتذاره من الجميع.

وقال الفنان الراحل: ”الله يحييكم، العذر والسموحة، سناب بيتوقف والجوال بقفل، محوليني على العناية المركزة مدة أسبوع، ولا منها وفيها إن سلمنا، الحمد لله، وهاي ودعنا برضه الحمد لله راضي بحكمه، حبينا نتعذر منكم على أسباب أنتم تعرفون، الدنيا بتتقفل كلها“.

وكان نجله محمد قد نشر عبر حسابه في ”سناب شات“ ظهوره مع والده داخل المستشفى، في وقت سابق.

وأعلن نجل سعد بن درجان الشهراني، اليوم الجمعة، وفاة أبيه، دون أن يكشف سبب الوفاة.

وقال محمد عبر حساب أبيه في ”سناب شات“، إن ”الصلاة على أبيه والدفن في مقبرة المحالة بعد صلاة عصر اليوم“.