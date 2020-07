ظهور مؤثر للفنان السعودي سعد بن درجان الشهراني قبل وفاته (فيديو)

View this post on Instagram

ظهور مؤثر لمايسترو الإيقاع ومشهور "سناب شات" بالسعودية سعد بن درجان الشهراني قبل وفاته، وهو يعلن لمحبيه دخوله العناية المركزة، ونشر ابنه فيديو له قبل وفاته . #إرم_نيوز #سعد_بن_درجان #وفاة_سعد_بن_درجان #خميس_مشيط #وفاة #موت #سناب_شات #السعودية #مشاهير #اخبار #منوعات #لايك #تفاعل #trend #news #ksa #saudiarabia