وفاة سعد بن درجان الشهراني مايسترو الإيقاع ومشهور "سناب شات" بالسعودية

أعلن نجل مشهور مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية سعد بن درجان الشهراني، اليوم الجمعة، عن وفاة أبيه، دون أن يكشف سبب الوفاة.

وقال محمد عبر حساب أبيه في ”سناب شات“، إن ”الصلاة على أبيه والدفن في مقبرة المحالة بعد صلاة عصر اليوم“.

وشارك ناشطون عبر هاشتاغ #وفاة_سعد_بن_درجان في موقع التواصل ”تويتر“ في نعي نجم مواقع التواصل، فيما ذكر حساب إخباري وناشطون – في معلومات لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التحقق من صحتها – أن سعد بن درجان توفي إثر تداعيات تعرضه لجلطة في القلب في شهر رمضان الماضي.

نعى مغردون أمس، وفاة أحدى شخصيات السوشل ميديا #سعد_بن_درجان في #خميس_مشيط أثر أزمة قلبية.

مؤكدون بساطته، وجمال روحه، و تفاؤله الدائم، وأنه حاضر النكتة، لا يرى إلا ضاحكا، مؤمناً بقضاء الله وقدره.

توفاه الله في يوم فضيل، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وجبر مصاب أهله وذويه ومحبيه. pic.twitter.com/4UD0QRjsvq — نبض عسير (@asir0102) July 31, 2020

هيئه المشاهير

اتمنى تعديل سبب الوفاه وهو بسبب جلطه بالقلب في رمضان

الله يرحمه ويتغمد روحه الجنه وجميع موتى المسلمين — عبدالله القحطاني (@asas5566asas) July 31, 2020

الله يرحمه سبب الوفاة ازمة قلبية وليست كورونا — MBS 💚 Lion (@mbs_lion) July 31, 2020

وكتب الفنان محمد أبوحريد في نعيه: ”خبر #وفاة_سعد_بن_درجان خيم على الجميع بالحزن من جهة واطمئنان من جهة أخرى.. في #يوم_عرفة وهو صائم جعل كل من يحكم على رحمة الله وكيفية تقسيمها على خلقه مرهونة بمعتقداته. أبا عبدالله منذ أكثر من ٢٥سنة وهو محب للجميع مبتسما ذو أخلاق. رحمك الله والحمد لله الذي منحه هذه الخاتمة“.

📌خبر #وفاة_سعد_بن_درجان خيم على الجميع بالحزن من جهة واطمئنان من جهة أخرى..

في #يوم_عرفه َوهو صائم جعل كل من يحكم على رحمة الله وكيفية تقسيمها على خلقه مرهونه بمعتقداته.

ابا عبدالله منذ أكثر من ٢٥سنه وهو محب للجميع مبتسما ذو أخلاق.

رحمك الله والحمد الله الذي منحه هذه الخاتمه. pic.twitter.com/VtF7A1UCba — محمد أبوحريد♦️MBS 🇸🇦 (@Moh_Abuhraid) July 30, 2020

ونعاه الكاتب سعد التوم: ”#رحمه وأسكنه فسيح جناته،وغفر ذنوبه هكذا الدنيا، لا يبقى عليها صغير أو كبير، ولنا فيها عبر ما أكثرها وأقل اعتبارنا، سبحان الحي الذي لا يموت“.

#سعد_بن_درجان#رحمه واسكنه فسيح جناته،وغفرذنوبه هكذا الدنيا، لايبقى عليها صغير اوكبير،

ولنا فيها عبر ما اكثرها واقل اعتبارنا،

سبحان الحي الذي لايموت. — سعد التوم (@sand3929) July 30, 2020

وورث المايسترو سعد بن درجان شهرته من فرقة ”بن درجان“ للفنون الشعبية، والتي أسسها والده وانضم إليها سعد بن درجان منذ أن كان في عمر 7 سنوات، ليقودها لاحقا، فيما عملت والدته وقريباته من النسوة في فرقة النساء الشعبية.

وكان أول عمل في الفرقة للراحل سعد بن درجان في منطقة عسير في عامي 1395هـ و 1396هـ (1975م و 1976م).

وقاد سعد بن درجان فرقته الشعبية، التي شاركت في عدد من المهرجانات الشعبية داخل المملكة وخارجها، كما شاركت فرقته في المسلسل الكوميدي ”طاش ما طاش“ في حلقة (الكرش) في سودة وأبها.

وتزوج سعد بن درجان عدة مرات، وله 16 ابنا وبنتا.