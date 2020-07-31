وفاة سعد بن درجان الشهراني مايسترو الإيقاع ومشهور "سناب شات" بالسعودية

وفاة سعد بن درجان الشهراني مايسترو...

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

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أعلن نجل مشهور مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية سعد بن درجان الشهراني، اليوم الجمعة، عن وفاة أبيه، دون أن يكشف سبب الوفاة.

وقال محمد عبر حساب أبيه في ”سناب شات“، إن ”الصلاة على أبيه والدفن في مقبرة المحالة بعد صلاة عصر اليوم“.

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وشارك ناشطون عبر هاشتاغ #وفاة_سعد_بن_درجان في موقع التواصل ”تويتر“ في نعي نجم مواقع التواصل، فيما ذكر حساب إخباري وناشطون – في معلومات لا يمكن لـ“إرم نيوز“ التحقق من صحتها – أن سعد بن درجان توفي إثر تداعيات تعرضه لجلطة في القلب في شهر رمضان الماضي.

وكتب الفنان محمد أبوحريد في نعيه: ”خبر #وفاة_سعد_بن_درجان خيم على الجميع بالحزن من جهة واطمئنان من جهة أخرى.. في #يوم_عرفة وهو صائم جعل كل من يحكم على رحمة الله وكيفية تقسيمها على خلقه مرهونة بمعتقداته. أبا عبدالله منذ أكثر من ٢٥سنة وهو محب للجميع مبتسما ذو أخلاق. رحمك الله والحمد لله الذي منحه هذه الخاتمة“.

ونعاه الكاتب سعد التوم: ”#رحمه وأسكنه فسيح جناته،وغفر ذنوبه هكذا الدنيا، لا يبقى عليها صغير أو كبير، ولنا فيها عبر ما أكثرها وأقل اعتبارنا، سبحان الحي الذي لا يموت“.

 

وورث المايسترو سعد بن درجان شهرته من فرقة ”بن درجان“ للفنون الشعبية، والتي أسسها والده وانضم إليها سعد بن درجان منذ أن كان في عمر 7 سنوات، ليقودها لاحقا، فيما عملت والدته وقريباته من النسوة في فرقة النساء الشعبية.

وكان أول عمل في الفرقة للراحل سعد بن درجان في منطقة عسير في عامي 1395هـ و 1396هـ (1975م و 1976م).

وقاد سعد بن درجان فرقته الشعبية، التي شاركت في عدد من المهرجانات الشعبية داخل المملكة وخارجها، كما شاركت فرقته في المسلسل الكوميدي ”طاش ما طاش“ في حلقة (الكرش) في سودة وأبها.

وتزوج سعد بن درجان عدة مرات، وله 16 ابنا وبنتا.