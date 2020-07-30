بتهمة التحرش.. محكمة أمريكية تعيد فتح دعوى آشلي جود ضد هارفي واينستاين

أعادت محكمة استئناف أمريكية فتح دعوى قضائية أقامتها الممثلة، آشلي جود، لاتهام المنتج السينمائي السابق، هارفي واينستاين، بالتحرش الجنسي بها.

وقالت المحكمة، إنه يمكن للممثلة الأمريكية آشلي جود مقاضاته بموجب قانون ولاية كاليفورنيا في اتهامات بأنه حاول دعم مسيرتها الفنية مقابل عروض جنسية.

وقالت المحكمة إن ”واينستاين كان لديه نفوذ كبير على حياة جود المهنية عندما التقيا في فندق بمنتصف التسعينيات، حيث واقعة التحرش المزعومة“.

وادعت جود (52 عاما) أن واينستاين (68 عاما)، استدرجها آنذاك إلى غرفته في الفندق وطلب منها مشاهدته وهو يستحم.

وأكد محامي الممثلة أن ”هذا انتصار مهم ليس فقط للسيدة جود ولكن لجميع ضحايا التحرش الجنسي في العلاقات المهنية“.

وأحالت محكمة الاستئناف القضية إلى محكمة أدنى درجة لإجراء المزيد من المداولات، كما سمح للممثلة المضي قدما في دعواها.

ووجهت أكثر من 80 امرأة، بينهن نجمات كبيرات في هوليود، اتهامات للمنتج السابق هارفي واينستين تتعلق بالتحرش الجنسي والاغتصاب، لكنه ينفيها جميعها.