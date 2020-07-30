السجن 8 أشهر للفنانة دنيا بطمة وسنة لشقيقتها في قضية "حمزة مون بيبي"

قضت المحكمة الابتدائية في مراكش ليلة الخميس، بالسجن النافذ لمدة 8 أشهر، بحق المغنية دنيا بطمة، على خلفية التهم الموجهة إليها في قضية حساب ”حمزة مون بيبي“ المتخصص في التشهير بنجوم الفن والمجتمع.

كما قضت المحكمة بالسجن لمدة سنة نافذة بحق شقيقتها ابتسام التي تحاكم في حالة اعتقال، وسنة ونصف السنة لمصممة الأزياء عائشة عياش التي تم ترحيلها من الإمارات العربية المتحدة بطلب من السلطات المغربية، بالإضافة إلى سجن المدعوة ”صوفيا.ش“ وهي مالكة ومسيرة شركة، 10 أشهر.

كما شمل الحكم، تغريم كلّ من المدانات مبلغ 10 آلاف درهم مغربي.

وبرأت المحكمة دنيا بطمة من جنحة الدخول ومعالجة الأنظمة الإلكترونية، لكن أدانتها فيما يخص باقي التهم، كما برأت شقيقتها ابتسام من تهم الدخول ومعالجة الأنظمة الإلكترونية والتشهير، وأدانتها في التهم الأخرى، وسبق للقضاء أن برأهما من تهمة النصب لعدم كفاية الأدلة.

واستغرقت الجلسة الأخيرة قبل النطق بهذه الأحكام، 16 ساعة من النقاش والمرافعات المتفرقة، انطلقت منذ صباح الثلاثاء الـ 28 من يوليو الجاري، وحتى مساء الأربعاء.

ولا تزال أمام المتهمات إمكانيىة استئناف الأحكام، بما يفيد بأن دنيا بطمة ستبقى في حالة سراح عكس الباقيات.