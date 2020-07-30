شيلاء سبت ترد على اتهامها في قضية غسيل الأموال.. وتكشف عن رصيدها البنكي (فيديو)

كشفت الفنانة البحرينية شيلاء سبت، عن تفاصيل حسابها البنكي، خلال الفترة الحالية، وذلك ردا على اتهامها هي ومجموعة من مواطنيها المشاهير، بغسل الأموال، في قضية تشغل الرأي العام في الكويت.

وقالت شيلاء في مقطع فيديو بثته عبر حسابها الشخصي على ”سناب شات“: ”لقيت على إنستغرام إن فيه قائمة للفنانات والفنانين البحرينيين اللي مشتركين في قضايا غسيل“.

وأضافت سبت: ”والله في واحدة هي اللي أطلقت هذه الشائعات ونحن راح نقاضيها.. وبالنسبة إلي أنا حسابي في البنك البحريني والكويتي لا يتعدي ربع مليون دينار“.

وتابعت: ”أول مرة أكون مبسوطة إني مفلسة.. والله أنا سويت إعلانات وسويت أشياء كثيرة بس ما في فلوس“.

وأردفت الفنانة البحرينية قائلة: ”مو معنى ذلك راح نحسد غيرنا الله يزيدهم من غيرهم ويعطونا كيف ما عطاهم.. أنا عندي اللي يعيشني واللي يعيش أهلي الحمد لله.. عندي مسؤوليات.. والقناعة حلوة“.

يذكر أن وسائل إعلام كويتية أشارت إلى ورود أسماء 10 مشاهير انضموا لقائمة المتهمين بقضية غسيل الأموال، التي أصبحت حديث الساعة في الكويت، إلا أنها لم تكشف عن أسمائهم، ليرتفع عدد المشاهير المتهمين بقضية غسيل الأموال إلى 20 مشهورا.