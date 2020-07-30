الفنان السعودي سلطان المقبالي يفاجئ الإعلامية "كابتن ريما" بهدية غير متوقعة

فاجأ الفنان السعودي سلطان المقبالي، مواطنته الإعلامية كابتن ريما، بهدية عبارة عن سيارة خاصة باهظة الثمن بمناسبة عيد ميلادها، وهو ما دفع الأخيرة للدخول في نوبة صراخ من الفرحة والسعادة، مؤكدة أنها طالما حلمت بها منذ رؤيتها لها بأحد المعارض بمدينة دبي.

ونشر سلطان المقبالي فيديو عبر تطبيق ”سناب شات“، قال فيه: ”ريما ..ما طلعين وراكي تذكرين لما كنا في دبي لما شفتي سيارة عنابي وقولتي خاطري فيها“، لترد: ”أه بعرفها وايد حلوة وكنت بريدها“.

وأضاف: ”الحين طلعين وراكي ..هاد هي السيارة“، لتعلق كابتن ريما: ”شنو أنت بتهزر هي مأجرة ولا شاريها“، ليرد سلطان: ”والله شاريها وورقها كله عندي“.

وأضاف: ”والله كنت جايبها من العيد اللي فات بس اتأخرت نتيجة الجمارك.. وهي هالحين باسم اللي نزلها بس.. بعد العيد راح تنقلب باسمك“، لتقوم ريما باحتضانه وتدخل في نوبة صراخ: ”جميلة ..مو مصدقة حالي أنا شو هاد المفاجأة السارة . الله يبارك لك سلطان“.

وسبق وأثارت الإعلامية السعودية كابتن ريما، الجدل بتصريحها بشأن شرطها لتقبل فكرة الزواج بعد أن كانت رافضة لها منذ فترة، موضحة أنها أصبحت أكثر مرونة في تقبل الزواج من أي شخص تراه مناسبا لها شريطة أن تكون ”العصمة“ في يدها.

وقالت ريما، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، وتداولته العديد من الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير: ”الحين أنا موافقة على أي حد يتقدملي أنا كنت رافضة الفكرة تماما، ودايما كانت تجيلي عروض على الخاص وما زالت من العرسان“.

وأردفت الإعلامية السعودية، قائلة: ”لكني أطالب أن تكون العصمة بيدي وأنا ما عندي مشكلة“.

وأشارت إلى أنها وضعت هذا الشرط ”لعدم تقييد حريتها وفرض قوانينها الخاصة في الحياة الزوجية فيما يتعلق بالسهر والسفر والإقامة في المنزل“.

يذكر أن كابتن طيار ريما، تعمل مذيعة ومقدمة برامج إذاعية وتلفزيونية وتعد مؤسسة أول فريق كرة قدم نسائي بالسعودية، ولها العديد من التصريحات المثيرة للجدل، كما اعترفت أخيرا أنها تتمتع بصفة ”التسلط“ وكانت تلزمها في مراحلها التعليمية.