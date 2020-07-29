مصر .. حكم نهائي بإلغاء حبس أحمد الفيشاوي في قضية نفقة ابنته‎

أصدرت محكمة مصرية اليوم الأربعاء حكمًا نهائيًا بإلغاء حبس الفنان المصري أحمد الفيشاوي، في قضية نفقة ابنته لينا، وذلك بعدما تم قبول الاستئناف المقدم من جانب الممثل القانوني للفنان المصري.

وقال دفاع أحمد الفيشاوي الذي كان محكومًا عليه بالحبس عامًا بتهمة الامتناع عن سداد نفقة ابنته، إن الاستئناف تم قبوله شكلًا، وفي الموضوع تم إلغاء الحكم المستأنف فيه، وقضي ببراءة أحمد الفيشاوي من الاتهام الموجه إليه.

وكانت محكمة مصرية قبلت اعتراض الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة بعدما تقدم محامي الطرف الآخر شعبان سعيد، بعريضة تفيد بأن الفنان أحمد الفيشاوي وقع على أوراق تفيد بموافقته على سفر ابنته لينا للخارج.