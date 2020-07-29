هل الفنانة إلهام الفضالة من مشاهير غسيل الأموال بالكويت؟

هل الفنانة إلهام الفضالة من مشاهير...

#إرم_نيوز

المصدر: إرم نيوز

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ألمح أحد الحسابات الإخبارية في الكويت إلى تورط ممثلة معروفة في ”غسيل الأموال“، لتصبح ضمن قائمة مشاهير وجِّهت إليهم أصابع الاتهام في القضية التي صارت مثار جدل في مواقع التواصل.

وكشف الحساب عن قيام ”فنانة أربعينية بشراء منزل كبير وسيارات، كما أودعت بحساب زوجها وبناتها وزوج ابنتها مبالغ مالية تقدر بـ10 ملايين دينار (33,000,000 دولار)“، مؤكدا أن التحقيقات طالتها وعائلتها، دون أن يكشف عن هوية الفنانة المقصودة.

لكن ناشطين ألمحوا إلى أن الفنانة المعنية هي إلهام الفضالة، لافتين إلى أن الأموال التي تقوم بصرفها بشكل كبير، تثير التساؤلات.

وتعد الفنانة إلهام الفضالة، الأولى من بين مشاهير الفن الذين وردت أسماؤهم ضمن قائمة ”غسيل الأموال“، في حين تم اتهام ما لايقل عن 20 مشهورا من مشاهير مواقع التواصل في وقت سابق.

وضمت قائمة مشاهير مواقع التواصل، التي سبق وكشفت عنها صحيفة ”القبس“: يعقوب بوشهري، وفوز الفهد، ودانة الطويرش، ومشاري بو يابس، وحليمة بولند، وعبدالوهاب العيسى، وفرح الهادي، إضافة إلى جمال النجادة، وشفاء الخراز، ومريم رضا.

فيما أشارت حسابات محلية إلى بعض الأسماء الجديدة: ”عبدالله الجاسر المعروف بـعبودكا، حسين النصار، فهد العرادي، عهود العنزي، عبدالله بوشهري، والدكتورة خلود“.