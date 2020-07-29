هل الفنانة إلهام الفضالة من مشاهير غسيل الأموال بالكويت؟

ألمح أحد الحسابات الإخبارية في الكويت إلى تورط ممثلة معروفة في ”غسيل الأموال“، لتصبح ضمن قائمة مشاهير وجِّهت إليهم أصابع الاتهام في القضية التي صارت مثار جدل في مواقع التواصل.

وكشف الحساب عن قيام ”فنانة أربعينية بشراء منزل كبير وسيارات، كما أودعت بحساب زوجها وبناتها وزوج ابنتها مبالغ مالية تقدر بـ10 ملايين دينار (33,000,000 دولار)“، مؤكدا أن التحقيقات طالتها وعائلتها، دون أن يكشف عن هوية الفنانة المقصودة.

المفاجآت القادمة #مجموعة_بوتيكات فنانة اربعينية مشهورة شرت بيت كبير وسيارات واودعت بحساب زوجها وبناتها وزوج بنتها مبالغ مالية تقدر ب ١٠ ملايين دينار . العايلة كلها للتحقيق بتهمة غسيل الاموال #شربكهم — 🇰🇼 ﮼ق (@GucciaH) July 28, 2020

لكن ناشطين ألمحوا إلى أن الفنانة المعنية هي إلهام الفضالة، لافتين إلى أن الأموال التي تقوم بصرفها بشكل كبير، تثير التساؤلات.

يقصدون الهام الفضالة — HaTeMaLgAmDi 🇸🇦 (@hatem_algamdi) July 28, 2020

من البدايه كنت متوقعه هالشي ياعالم صارو يلعبون بالفلوس لعب موب طبيعي الماركات صار تسد النفس من كثر ماهي تشتريها علي كل شي بذخ اي مناسبه تافهه يدفعون فيها مبالغ خياليه الوضع اوفر مع ذالمشاهير صرف موب طبيعي سيارات فلل شاليهات زي السلام عليكم — غير اعتياديهً.🇸🇦 (@asd2233561) July 28, 2020

وتعد الفنانة إلهام الفضالة، الأولى من بين مشاهير الفن الذين وردت أسماؤهم ضمن قائمة ”غسيل الأموال“، في حين تم اتهام ما لايقل عن 20 مشهورا من مشاهير مواقع التواصل في وقت سابق.

حتى الهام فضاله يلمحون عنها. — Amaal (@Lolita_5_5) July 28, 2020

وضمت قائمة مشاهير مواقع التواصل، التي سبق وكشفت عنها صحيفة ”القبس“: يعقوب بوشهري، وفوز الفهد، ودانة الطويرش، ومشاري بو يابس، وحليمة بولند، وعبدالوهاب العيسى، وفرح الهادي، إضافة إلى جمال النجادة، وشفاء الخراز، ومريم رضا.

فيما أشارت حسابات محلية إلى بعض الأسماء الجديدة: ”عبدالله الجاسر المعروف بـعبودكا، حسين النصار، فهد العرادي، عهود العنزي، عبدالله بوشهري، والدكتورة خلود“.