اتهام عشرة مشاهير جدد بغسيل الأموال في الكويت

كشفت مصادر مطلعة في الكويت، عن ورود أسماء عشرة مشاهير جدد في قائمة المتهمين بقضية غسيل الأموال التي تصدَرت حديث الكويتيين في الآونة الأخيرة، عقب اتهام مشاهير بارزين في البلد الخليجي بغسيل عشرات الملايين.

وقالت المصادر المطلعة لوسائل إعلام محلية: ”إن وحدة التحريات المالية تلقت عشرة إخطارات بأسماء مشاهير جدد بعد الكشف عن تضخم حساباتهم، ليرتفع بذلك عدد المشاهير المتهمين بقضية غسيل الأموال إلى عشرين إضافة إلى شركة بوتيكات“.

ولم تكشف المصادر عن أسماء المشاهير الجدد، في حين تداولت بعض الحسابات في مواقع التواصل عدة أسماء أشاروا إلى أنها المقصودة وهم ”عبد الله الجاسر المعروف بـ عبودكا، حسين النصار، فهد العرادي، عهود العنزي، عبد الله بوشهري، الدكتورة خلود“، ولا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التأكد من صحة كل ما يتداول عبر مواقع التواصل.

وكانت النيابة العامة قد أمرت يوم الأحد بالتحفظ على أموال عشرة مشاهير متهمين بغسيل الأموال ومنعتهم من السفر، إضافة إلى شركة ”بوتيكات“ التي تم التحفظ على بعض ممتلكاتها ومستنداتها بعد الاطلاع على دفاترها للتأكد من نشاطها ومدى ارتباطها بوقائع غسل الأموال.

ونشرت وسائل الإعلام أسماء هؤلاء المشاهير وهم (يعقوب بو شهري، فوز الفهد، دانة طويرش، مشاري بويابس، حليمة بولند، عبد الوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، ومريم رضا).

ويأتي قرار النيابة العامة، بعد تلقيها تقريرًا من جهاز أمن الدولة حول مصدر أموال هؤلاء المشاهير ومدى شرعيتها، بعد أسابيع من البحث والتحري حول أموالهم، بعد أن طالتهم اتهامات غسيل الأموال التي بدأت السلطات الكويتية مؤخرًا، الكشف عنها، متعهدة بمحاسبة كل المتورطين.

وكشفت تقارير محلية ”أن إجمالي أرصدة حسابات المشاهير المجمدة بلغت نحو 30 مليون دينار، ما عدا أرصدة شركة بوتيكات، مشيرة إلى أن قيمة أصول بعض هؤلاء المشاهير تصل إلى ستة أضعاف هذا المبلغ، من عقارات وساعات ومجوهرات ثمينة ويخوت“.

ولم تبدأ النيابة العامة بعد التحقيق مع المشاهير المؤكدة أسماؤهم بقائمة المتهمين، ومازالت تنتظر ردود عدد من البنوك لمعرفة حقيقة أرصدة المشاهير العشرة وودائعهم والشركات المسجلة لديهم، وما إذا كانت لديها صناديق أمانة تتضمن مجوهرات أو ساعات ثمينة لهم.