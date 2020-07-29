قرار جديد بشأن الفنانة المصرية عبير بيبرس المتهمة بقتل زوجها

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح في مصر، أمس الثلاثاء، تجديد حبس الفنانة عبير بيبرس 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامها بقتل زوجها.

ويعود تاريخ الجريمة إلى اوائل الشهر الحالي، واعترفت الممثلة عبير بيبرس بقتل زوجها خلال التحقيقات، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت خلال شجار، لم يستمر سوى ثلاث دقائق، نشب بينهما في منزل الزوجية بمنطقة البساتين.

وقالت بيبرس في اعترافاتها بالنيابة، إنها تزوجت من المجني عليه قبل ثمانية أشهر، على الواقعة، وبعد مرور الأشهر الأولى للزواج في سعادة وانسجام، بدأت المشاكل تجد طريقها إلى حياتهما، مشيرة إلى أن زوجها كان يعتدي عليها باستمرار بالضرب، أو إهانتها بالشتائم.