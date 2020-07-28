محكمة مصرية ترفض دعوى محمد وزيري لإثبات زواجه من هيفاء وهبي

رفضت محكمة الأسرة في مصر، الثلاثاء، الدعوى المقدمة من الملحن والمنتج المصري محمد وزيري، لإثبات زواجه من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

وتقدم وزيري بالدعوى إلى محكمة الأسرة في محاولة منه لإثبات زواجه من هيفاء وهبي، بعد اتهامها له بسرقتها.

يذكر أن النيابة كانت قررت حبس وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في قضية اتهامه بسرقة الأخيرة والنصب عليها، التي حررت ضده أكثر من محضر رسمي.

وأمرت النيابة في محافظة الجيزة بحبس وزيري 4 أيام على ذمة التحقيق، واستكمال الاستماع لأقواله في التهم المنسوبة إليه.