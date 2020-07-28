تشييع جثمان الشاعر العراقي صباح الهلالي بمشاركة عدد من الفنانين (صور)

شيع جثمان الشاعر العراقي صباح الهلالي، إلى مثواه الأخير، في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف، وسط مشاركة عدد من الفنانين بمقدمتهم ماجد ياسين.

مراسيم تشييع المرحوم صباح الهلالي في النجف الاشرف الى رحمة الله🏴 pic.twitter.com/VqLswFZlYZ — نرجس الطائي (@WhC0ySpdZh4RfnY) July 27, 2020

وتوفي الهلالي، أمس الإثنين، عن عمر ناهز 51 عاما بعد صراع مع المرض، بعد أن كان طريح الفراش في العاصمة بغداد إذ كان يعاني على مدار عدة أشهر من مضاعفات صحية نتيجة الإفراط في شرب الكحول، حسب ما أعلن بنفسه.

وكان الفنان زياد الهلالي، شقيق الشاعر الراحل، قال سابقا إن شقيقه ”استفحل مرضه العضال الذي عانى بسببه لأكثر من عام، وفعل الأطباء كل ما بوسعهم لإنقاذ حياته“.

مراسيم تشييع المرحوم #صباح_الهلالي في النجف الاشرف. نسأل الله ان يرحمه برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان pic.twitter.com/uZTngqQO2x — قناةضوء بغداد (@Mustafa68846290) July 27, 2020

وقدم الشاعر الراحل -وهو من مواليد بغداد 1969- العديد من الأعمال الفنية في المسرح والفنون الشعبية والشعر الغنائي.

وبزغ نجم الهلالي في برنامج ”أكو فد واحد“ والذي استحوذ خلال السنوات الماضية على اهتمام الكثير من مشاهدي القنوات العراقية، الذين جذبهم إلقاء الراحل للنكات والمواقف الكوميدية الظريفة.

تشييع المرحوم صباح الهلالي في_النجف الأشرف الى رحمة الله ستبقى في قلوب العراقيين pic.twitter.com/NmuRxVTd6m — page_ Fynikat iraqia (@fynikat) July 27, 2020

وكتب الهلالي أغاني لفنانين عراقيين أبرزهم كاظم الساهر، الذي غنى له ”المراية“ و“شيب القلب“، وعددا من المواويل باللهجة العراقية.