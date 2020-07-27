محمد حداقي يكشف ملامح شخصيته في فيلم "جواد" (فيديو)

يشارك الفنان السوري محمد حداقي بشخصية الأب في فيلم ”جواد“، الذي تدور أحداثه حول فكرة القدوة والسند بالنسبة للابن، والفيلم الروائي القصير هو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، وإخراج أيهم عرسان.

وقال حداقي لـ“إرم نيوز“ من كواليس تصوير الفيلم، إنه ”سيكون دوري والد جواد الذي يتحدث عنه الفيلم“، معربا عن ”سعادته بالمشاركة في سينما وعمل فني موجه للطفل“، معتبرا أن ”توجه الفيلم نحو الأطفال أحد أهم الأسباب التي دفعته إلى المشاركة“.

وحول قلة مشاركاته السينمائية، أفاد بأنه ”لا يقرر الابتعاد عن السينما لكن المشاريع والتجارب التي تعرض عليه تكون غير مناسبة له“.

في السياق، تحدث حداقي عن شخصيته في مسلسل ”الساحر“ الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وظهر فيه بشخصية ”شبيرو“، مبينا أنه لا يمكنه الحديث عن العمل ورد فعل الجمهور؛ لأنه عمل غير مكتمل.

واضطر فريق العمل أن يتجاوز الكثير من التفاصيل بعد أزمة فيروس كورونا المستجد حتى يخرج إلى الجمهور بخمس عشرة حلقة، منوها إلى أنه في حال استكمال تصوير العمل، فإن جميع الشخصيات ستشهد تطورات كثيرة في الجزء الثاني.

وفي رده حول الانتقادات التي طالت مسلسل ”ببساطة“، معتبرة إياه قد خرج من عباءة بقعة ضوء، قال إن الانتقادات لا تسيء للعمل؛ لأن لكل مسلسل لوحاته وفريقه وأسلوبه الخاص في الطرح.