انتقادات لـ"روتانا" بعد تعاقدها مع حمو بيكا.. ومدير الشركة يرد

فاجأت شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات الأوساط الفنية بإعلان تعاقدها مع مطرب المهرجانات الشعبية المصري حمو بيكا، محدثة حالة من الاستغراب كذلك بإعلانها عن أول مهرجان شعبي يغنيه حمو بيكا بالتعاون مع الشركة.

وأعلنت شركة روتانا عن قُرب طرح مهرجان جديد يغنيه حمو بيكا برفقة فرقته الغنائية، عبر تطبيق ”ديزر“ حيث تم إطلاق برومو الأغنية عبر حساب الشركة على موقع ”تويتر“.

وغرّد حساب الشركة عبر موقع ”تويتر“ قائلا إنه سيتم طرح المهرجان اليوم عبر تطبيق ”ديزر“، مما تسبب في حالة غضب عارمة بين الجمهور الذي وجه انتقادات للشركة واصفين إياها بـ“الرخيصة“.

وشارك الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة برومو المهرجان المقرر طرحه وشن هجوما على شركة ”روتانا“ رغم التعاون الذي يتم بينهما منذ سنوات، حيث أبدى حزنه على لوغو روتانا الذي وضع أعمال عظماء في مجال الغناء بأن يوضع على مثل تلك الأعمال.

وكتب أمير طعيمة في تغريدة له عبر حسابه في موقع ”تويتر“ قائلا: ”شئ محزن إن اللوغو اللي اتحط على أعمال عظماء يبقى محطوط علي النوع ده من الأعمال“.

وأضاف الشاعر الغنائي المصري قائلا: ”أصدقائي المسؤولين في روتانا واللي هيزعلوا مني، مع الايام هتعرفوا إنها نصيحة مخلصة وإنكم بتسيئوا لتاريخكم“.

وأردف أمير طعيمة قائلا: ”فيه فرق بين شركة كبيرة وبين سوبر ماركت يعرض سلعة رخيصة حتى لو عليها طلب“.

شئ محزن ان اللوجو اللي اتحط علي اعمال عظماء يبقي محطوط علي النوع ده من الاعمال.

أصدقائي المسئولين في روتانا و اللي هيزعلوا مني، مع الايام هتعرفوا انها نصيحة مخلصة و انكم بتسيئوا لتاريخكم.

فيه فرق بين شركة كبيرة و بين سوبر ماركت يعرض سلعة رخيصة حتي لو عليها طلب https://t.co/tClzNIGUg5 — Amir Teima (@AmirTeima) July 26, 2020

وتدخل سعيد إمام مدير شركة ”روتانا“ بفرعها في مصر ليرد على أمير طعيمة فشارك تغريدته في حسابه الخاص على موقع ”فيسبوك“ وقال: إن ”تقنين وضع مثل هؤلاء من مطربي المهرجانات الشعبية سيكون أمرًا إيجابيًا خاصًة وأن أغلب الجمهور يسمع لهم“.

وكتب سعيد إمام قائلا: ”خلينا نتكلم بموضوعية سلبيات وإيجابيات المهرجانات أغلب الناس بتسمعها ومحدش ينكر ده ونجاحه من 8 سنين من غير ما يكون في جهة واحدة تساعد على انتشارها ولا تراقب علي نوعية الموضوعات والمفردات لو دلوقتي عملنا ده وقننا الكلام ووجهنا الموضوعات اللي بيغنوها يبقي عيب“.

وتابع سعيد إمام قائلا: ”أنا مختلف مع صديقي أمير وعشرة العمر وواحد أنا كمدير روتانا بعتبره من الأعمدة الأساسية اللي اعتمدت عليها لعمل محتوى الشركة لكن ننظر لإيجابية الموضوع“.

وأردف مدير ”روتانا“ قائلا: ”أنا رفضت أي لفظ أو موضوع يكون فيه إساءة في أي أغنية ليهم تحت شعار الشركة مش دا كان مطلب من الكل ولا إيه“.

خلينا نتكلم بموضوعيه سلبيات واجابيات

المهرجانات اعلب الناس بتسمعها ومحدش ينكر دا ونجحه من ٨ سنين

من غير ما يكون في جهه… Posted by Saed Emam on Sunday, July 26, 2020

ودار نقاش بين أمير طعيمة وسعدي إمام في التعليقات فكتب الأول: ”الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية وإن كنت يا صديقي علي رأيي اللوجو اللي اتحط علي محمد عبده وعمرو دياب وإليسا وأنغام له وقاره، أنا شخصيًا أسأني جدًا إعلان إليسا الملاصق لإعلان بيكا وبشوف إن ده غلط“.

وتابع: ”مينفعش مثلا وحيد حامد وشريف عرفة يعملوا فيلم لناس غير موهوبة لمجرد إنهم منتشرين خاصة لو انتشارهم جاء من أغاني تدعو لزنا المحارم والخمور والمخدرات بشكل مباشر“.

وأضاف أمير طعيمة قائلا: ”العلامة التجارية دي جزء من تاريخ موسيقي كبير وما زلت أري إن ده خطأ لابد من تداركه.. وفي النهاية ده رأي شخصي وغير ملزم لحد“.

ورد عليه سعيد إمام بقوله: ”يا أمير دا الحفلة اللي اتعملت في الاستاد واتغني فيها اشرب خمور وحشيش نعمل فيها إيه انا على الأقل حطيط قواعد للاغاني بتلعتهم لو مقدرتش تمنع يبقى علي الأقل خالي المحتوي أقرب شويه للاخلاقي“.

وقال أمير طعيمة: ”وهو أنا سكتت عّن حفلة الاستاد ما هي غلط برضه، أنا بتكلم إن اللوجو ده كيان ولا بد من وضعه على فنانين لهم مقومات معينة وبيكا ده بالأخص شخص مفسد ووريتك كلمات أغانيه اللي شهرته“.

وطلب سعيد إمام، أمير طعيمة بألا تكون هناك أغنية مهرجان يتم طرحها بلفظ خارج، فكتب: ”إيدك معايا وأنا مخليش أغنية مهرجان تنزل إلا أما تكون مفيهاش أي لفظ خارج أو دعوة لسلوك سيء“.

يذكر أن روتانا طرحت قبل يومين أغنية ”صاحبة رأي“ من ألبوم المطربة اللبنانية إليسا، ولاقت ردود فعل واسعة حيث إن من المقرر أن يتم طرح الألبوم كاملا في موسم عيد الأضحى المقبل.