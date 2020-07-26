روان بن حسين تطالب بتدريس "مادة جنسية" للمراهقين (فيديو)

دعت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، لتدريس ”مادة جنسية“ في المدارس، للتوعية من الأمراض الجنسية.

وقالت روان بن حسين، في مقطع فيديو نشرته عبر ”سناب شات“:“الكلام الذي قلته على السوشيال ميديا عن مرضي الجنسي كان غرضه أن أوعّي الكثير من البنات.. خاصة أنه توجد الكثيرات ليست لديهن معلومات تخص الأمراض الجنسية“.

وأضافت أنها“ستقود حملة توعية للفتيات بشأن الأمراض الجنسية، بمشاركة استشاري ودكتور نسائية“.

وطالبت بتدريس مادة جنسية للمراهقين، قائلة:“أنا ما أقدر ألوم أنفسنا، المفروض نبدأ من المدارس ويكون لدينا مادة جنسية يتعلمها المراهقون، لأنه في مجتمعنا المحافظ ما راح تقعد معنا أمهاتنا ويكلمننا ويفهمننا لأنهن أصلًا يمكن لسن فاهمات ولا عمرهن سمعن عن الأمراض الجنسية“.

وواصلت حديثها:“يمكن هذا الموضوع حساس وجريء جدًا، لكن بالنسبة لي أشوف أنه عِلم، كلنا لما نيجي نتزوج في الخليج أو الدول العربية يعملون لنا فحوصات للأمراض الوراثية والإيدز فقط عن طريق الدم“.

واختتمت:“لكن توجد أمراض ثانية مثل التي تنتقل جنسيًا لا يعملون لها فحصًا، فيه كمان فحص عنق الرحم عند المرأة في البلاد الأجنبية لازم يعملوه سنويًا بعد بلوغ الفتاة سن الـ 25.. لكن عندنا ما فيه وعي بالموضوعات هذه“.

وكانت روان بن حسين قد أعلنت انفصالها عن يوسف المقريف، وله منها ابنة وحيدة أطلقا عليها اسم ”بيلا لونا“، موضحة أنه كان يقوم بخيانتها ويرسل صورًا لعورته إلى فتيات قاصرات عبر الإنترنت ونقل إليها مرضًا جنسيًا.

من جانبه نفى محامي رجل الأعمال الليبي كل ما قالته روان بن حسين، وأكد أن الطلاق لم يحدث بينهما حتى الآن.