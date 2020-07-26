عضو ملكي جديد يظهر في قائمة اتصالات جيفري إبستين السوداء

اقترنت في الآونة الأخيرة عدة أسماء من المشاهير بالملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين المتهم بقضايا اغتصاب القاصرات واستغلالهن كعبيد للجنس.

ومن أشهر هذه الأسماء، الأمير أندرو نجل الملكة إليزابيث الثانية والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون والرئيس الحالي دونالد ترامب.

ونشرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية أن هناك عضوا ملكيا جديدا ظهر من ضمن القائمة السوداء للاتصالات الخاصة بإبستين وهو ديفيد ألبرت تشارلز أرمسترونج جونز (إيرل سنودون الثاني)، المعروف مهنيا باسم ديفيد لينلي.

وأصبح ديفيد لينلي، نجل شقيقة الملكة اليزابيث، ابتداء من شهر يونيو لهذا العام الوريث رقم 21 للعرش البريطاني، حيث كان في المرتبة الخامسة بعد مولده في عام 1961.

ويُلقب ديفيد لينلي بالنجار الملكي بسبب عمله في مجال الأثاث، واختاره الأمير تشارلز من قبل ليعمل في مؤسسته عام 2018، وأثار الاختيار جدلا كبيرا لأن اختيار الأمير تشارلز وقع عليه قبل نجليه الأمير هاري والأمير ويليام.

وصرح أحد محامي ضحايا إبستين أنه يريد استجواب كل شخص ورد اسمه في قائمة اتصالات الملياردير الراحل بمن في ذلك نجل شقيقة الملكة إليزابيث الثانية حيث شملت هذه القائمة أسماء لأكبر الشخصيات الموجودة في وقتنا الحالي مثل بيل كلينتون ودونالد ترامب.

وحث المحامي الأمريكي سبنسر كوفين – وهو الممثل الرسمي عن أغلب ضحايا القضية الشهيرة – كلا من ديفيد لينلي والأمير أندرو على التحدث مع المحققين و الإدلاء بأقوالهما.

وأبدى كوفين لصحيفة ”صنداي بيبول“، عدم اندهاشه من ظهور العديد من أسماء المشاهير في قضية إبستين، وأكد أن الجميع الذين جمعتهم علاقات صداقة بإبستين أو غيسلين ماكسويل على مدار 20 عاما ماضية يجب أن يدلوا بما لديهم من معلومات.

وفي وقت سابق تم إلقاء القبض على حبيبة جيفري إبستين السابقة غيسلين ماكسويل بعد اتهام عدة ضحايا لها بأنها هي من كانت تحضر لإبستين ضحاياه بعد إقامة صداقات وعلاقات اجتماعية معهن حيث كانت تتتبع أخبارهن وحياتهن ودراستهن وتسهل له عملية اغتصابهن ثم استغلالهن في نشاطات غير مشروعة.