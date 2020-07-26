صديق بروس لي.. وفاة الممثل الأمريكى جون ساكسون

توفي الممثل الأمريكي جون ساكسون، السبت؛ عن عمر ناهز 83 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض الالتهاب الرئوي، وفقا لتصريح زوجته غلوريا لصحيفة ”هوليوود ريبورتر“.

ولد جون ساكسون واسمه الحقيقي ”كارمين أوريكو“ لأبوين إيطاليين هما أنطونيو وآنا أوريكو في الـ 5 من أغسطس 1936، في حى بروكلين، نيويورك، وتزوج ثلاث مرات طوال حياته: من كاتبة السيناريو ماري آن ميرفي بين عامي 1967 و 1979.

إذ تزوج الفنان الراحل من مضيفة الطيران والممثلة إليزابيث ساكسون بين عامي 1987 و 1992، ومنذ عام 2008، تزوج من خبيرة التجميل غلوريا مارتيل.

بدأ بدراسة التمثيل مع الممثلة ومعلمة التمثيل ستيلا أدلر، لتتغير حياته كليا عندما شاهد هنري ويلسون مدير أعمال شؤون الممثلين في هوليوود صور أوريكو في إحدى المجلات، بعدها قام بالاتصال بعائلة الفتى البالغ آنذاك 16 سنة في بروكلين واقترح تغيير اسمه من أوريكو إلى ساكسون لتبدأ انطلاقته السينمائية خلال منتصف الخمسينيات بأداء أدوار شبابية.

أدى ساكسون مجموعة واسعة من الشخصيات في أكثر من 200 فيلم، وظهرَ تلفزيونيا على مدى نحو 60 عاما، واشتهر بعمله في الأدوار البوليسية وفي أفلام الرعب التي تضمنت أدوارا رفيعة المستوى إلى جنب مارلون براندو في ”ذا أبلوسا 1966″، وأسطورة فنون الدفاع عن النفس بروس لي في “ إنتر ذا دارجون 1973″.

كان أول أدواره السينمائية في 1954 مع جودي هوليداي, جاك ليمون وبيتر لوفورد. وسرعان ما تابع مسيرته السينمائية بدور أكثر بروزا إلى جانب سال مينيو في الفيلم الموسيقي روك، طفل جميل (1956) وبورتريه باللون الأسود 1961.

ورغم أنه ولد لأبوين إيطاليين، إلا أنه استطاع القيام بأدوار الرجل متعدد الأعراق مثل: قطاع الطرق المكسيكي، مع مارلون براندو، كما حصل الممثل المخضرم على جائزة جولدن غلوب عن دوره في فيلم ذا أبلوسا 1966.

وقال ساكسون ذات مرة في مقابلة، ”كانت بروكلين مكانا صعبا للنشأة، لكنها علمتني أن أكون طموحا، كما علمتني السعي للحصول على أفضل الأشياء“.

وقد نعى كاتب السيناريو لاري كارازيفسكي الممثل الراحل قائلا ”رجل عظيم مليء بالقصص“، كما غرد المخرج جو دانتي على تويتر ”كان لي شرف العمل معه مرة واحدة في عام 2006، ممثل جيد جدا، ورجل لطيف جدا“، كما نعته الممثلة الشهيرة نانسي سيناترا بقولها ”ارقد بسلام يا جون“.