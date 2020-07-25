أمل العوضي تخرج عن صمتها وترد على اتهامها بسرقة أحد عملائها

خرجت الفنانة الكويتية أمل العوضي عن صمتها، للرد على اتهامها بسرقة أحد عملائها يدعى ”حاتم“، وتداول الأمر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية على نطاق واسع.

ونشرت أمل العوضي، تنويهًا عبر حسابها الشخصي على ”سناب شات“ بشأن تلك الاتهامات قائلة: ”هناك كلام متداول عبر السوشيال ميديا من شخص يدعى حاتم بأني استوليت على أمواله، هذا الكلام عار تماما من الصحة، وسأقاضي الأشخاص مطلقي هذه الإشاعة ومدعيها أيضًا“.

وأضافت: ”مو مضطرة أبرر لأحد.. لكن الواقعة باختصار.. اتفقنا على معرض راح يكون في مكة المكرمة.. ومشيت بالاتفاق وأعلنت ذلك بدل المرة مرتين.. وأنت حطيت بوسترات وسوقا بإسمي“.

وأضافت: ”كنسلتني قبل بيوم.. إنت اللي أخليت بالاتفاق مو أنا وحتى في بنود عقدك تعلمني قبل بأربعة أيام مو بيوم.. وعلى كل لو لك حق راح تاخده“.

وتابعت: ”على عيني وراسي مو أقبل حدا يستغلني ..أكره الحرامية والنصابين ..الحمد لله والشكر لله“.

يذكر أن أمل العوضي سبق وأن أثارت ضجة واسعة، بعد نشرها تهنئة الممثل الإسباني إنريكي أرسي، نجم مسلسل ”لاكاسا دي بابل“، لها بمناسبة عيد ميلادها.

وردت العوضي في مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على ”سناب شات“ على اتهامها بشراء معايدة أنريكي لها، قائلة: ”لم أدفع أي مقابل مادي لهذه التهنئة، هذه هدية من إحدى صديقاتي، وأشكر أنريكي على رسالته اللطيفة“.