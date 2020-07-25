وفاة المذيع الأمريكي ريجيس فيلبين عن عمر 89 عاماً

توفي المذيع التلفزيوني الشهير والممثل الأمريكي ريجيس فيلبين، عن عمر يناهز 89 عاماً، حسبما أعلنت عائلته السبت.

وذكر بيان العائلة ”نشعر بحزن عميق لمشاركة وفاة حبيبنا ريجيس فيلبان الليلة الماضية لأسباب طبيعية عن عمر 89 عاما.. نحن ممتنون إلى الأبد للوقت الذى قضيناه معاً.. كان شخصية أسطورية.. لديه روح الدعابة.. كان فريدا من نوعه لديه القدرة على أن يجعل كل يوم يستحق الحديث عنه.. نشكر مشجعيه ومعجبينه على دعمهم المذهل على مدى مسيرته المهنية التي استمرت 60 عامًا، ونطلب الخصوصية من الجميع في هذا الوقت العصيب“.

وتابع البيان ”نحن نعلم أنه كان يصارع مرض القلب لفترة من الوقت، حتى بعد عملية رأب الأوعية التى أجراها في التسعينات، ناهيك عن جراحة فتح مجرى جانبي للشريان التاجي في عام 2007، وحتى العام الماضي“.

واختتم البيان ”في ضوء وفاته، يجب أن نقول … كان ريجيس نجمًا بين النجوم، وكان لديه مهنة مُتقّدة“.

ووفقاً لصحيفة ”بيبول“، توفي ريجيس صباح السبت في منزله في نيويورك.

ولد فيلبين في 25 آب/أغسطس 1931، ونشأ في برونكس وتخرج من مدرسة الكاردينال هايز الثانوية في عام 1949 قبل أن يلتحق بجامعة نوتردام، حيث حصل على شهادة علم الاجتماع في عام 1953، دخل ريجيس موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكثر ساعات على التلفزيون الأمريكي.

بعد أن خدم في البحرية، بدأ فيلبين حياته المهنية في مجال الأعمال التجارية كمؤلف وشق طريقه أمام الكاميرا في عام 1961 مع برنامج حواري محلي في سان دييغو يسمى عرض ريجيس فيلبين. ثم في عام 1967، أصبح معروفا على نطاق واسع.

بعد سلسلة من البرامج الحوارية المحلية، بما في ذلك “ أيه إم“ لوس أنجلوس وليلة السبت مع ريجيس فيلبين في سانت لويس، انتقل إلى نيويورك في عام 1983 لبدء مسيرته الشهيرة كمذيع لـ ”لايف“مع ريجيس وكاثي لي وكاثي لي جيفورد، الذي تم تغيير اسمه بعد ثلاث سنوات باسم لايف! مع ريجيس وكاثي لي.