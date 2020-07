نيكول سابا: كورونا بلبنان "صار متل الرز"

شنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، هجوما حادا على مواطنيها، مشيرة إلى أن الشعب اللبناني سبب رئيسي في انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

ونشرت نيكول تغريدة عبر حسابها الشخصي على ”تويتر“ تسببت في غضب الكثيرين، لكونها تحمل هجوما على اللبنانيين، حيث أبدت فيها انزعاجها الشديد من تعامل المواطنين مع الفيروس والإجراءات الاحترازية، وأن هناك إهمالا من جانبهم بخصوص التباعد الاجتماعي.

وكتبت سابا في تغريدتها: ”كورونا صار بلبنان متل الرز!! برافو على شعبنا الواعي خليكن عالبحر وبال clubs مولعينا مبسوطين متل الغشم“.

وأضافت: ”عم تصوروا تابوت عم برقّصوا ولا أهبل من هيك! يا لطيف أنا ما شفت ناس بلا مخ مخّن فاضي وما بالن لا بصحتهن ولا بصحة غيرن متلكن!“.

التغريدة تسببت في انقسام المتابعين بين مؤيد ومعارض لها، حيث أكد فريق على أن لبنان ليس البلد الوحيد الذي أصبح يتعامل المواطنون فيه بإهمال مع الفيروس، وأن معظم البلدان العربية عادت فيها الحياة إلى طبيعتها بقرارات حكومية.

في حين اتفق آخرون مع تغريدة نيكول، مؤكدين أن قطاعا عريضا من اللبنانيين لم يلتزموا بإجراءات كورونا، منذ بداية انتشار الفيروس وليس فقط في الأسابيع الماضية.

