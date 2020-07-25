هند القحطاني: رجال يرسلون لي صور عوراتهم (فيديو)

خرجت الناشطة السعودية هند القحطاني، عن صمتها إزاء الهجوم الذي تعرضت له بعد نشرها تعليقًا ”خارجًا“ وصلها من أحد المتابعين عبر ”السوشيال ميديا“، موضحًة أنها فوجئت باتصالات ورسائل من البعض فقامت بحذف التعليق كونها غير متعمدة نشره.

وبثّت هند القحطاني، مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، دافعت فيه عن نفسها فقالت إن من يتهمونها بأنها تعمدت نشر التعليق ”الخارج“ يصعب عليهم تصديق أحد، مردفة ”أنا إيه مصلحتي أني أنزل الكلام القذر هذا“.

وطلبت من متابعيها أن يعاتبوا ويلقوا الملامة على الشخص ”القذر“، مضيفًة: ”بعدين يووه عادكم ما شوفتوا شي ليتكم تشوفون.. أقسم بالله بعضهم يرسل صور عوراتهم.. يعني انتوا مستغربين!“.

وبينت القحطاني ”بعضهم غبي حتى يرسل على الإيميل يعني أسرع وسيلة للقبض عليه“.

وتابعت ”هؤلاء الرجال فيهم هبال وجنون.. ما أدري هو يتعاطى وبعدين يرسل بنص عقل“.

واختتمت حديثها بالقول: ”المشكلة إن هذه النوعيات هم من يتهمون المرأة بأنها ناقصة عقل ودين وهو اللي عقله لا يتجاوز حبة الفستق“ على حد تعبيرها.