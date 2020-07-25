الكاتب السوري مروان قاووق يتحدث عن "عرس الحارة" ودور جويل بدر (فيديو)

كشف الكاتب السوري مروان قاووق ملامح عمله الجديد الذي تم الإعلان عن التحضيرات لتصويره، بانتظار عرضه في الموسم الدرامي المقبل.

وقال لـ ”إرم نيوز“: إن العمل شامي يجمع بين البيئتين السورية واللبنانية، وسيتم تصويره في لبنان، وسيتضمن حكاية وقصص البيئة اللبنانية أكثر منها البيئة الدمشقية التي اعتادها الجمهور، وسيكون عملا مشتركا يجمع نجوما من البلدين.

وردا على انتشار صورة جمعته مع جويل بدر، التي أعلنت دخولها الدراما من خلال ”عرس الحارة“ والضجة التي أحدثتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتكهنات الجمهور حول حقيقة مشاركتها في العمل كممثلة، كشف قاووق أن جويل بدر هي المنتجة للمسلسل، إضافة إلى أنها ستؤدي دورا هاما ومحوريا في العمل بشخصية ”لمياء“، التي تكون محركة للأحداث ومؤثرة فيها.