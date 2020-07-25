لقاء سويدان تعلق بشأن عودتها للفن بعد غياب أشهر (فيديو)

أعربت الفنانة المصرية لقاء سويدان، عن سعادتها بالعودة إلى الفن بعد ابتعادها عن الأضواء لمدة تزيد عن 7 أشهر، حيث تشارك في بطولة مسرحية ”سيد درويش“.

وقالت الفنانة المصرية في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”لا يمكن أن أقول إنني كنت معتزلة؛ لأنني غبت فقط 7 أو 8 أشهر، ولكن سعيدة بعودتي من خلال المسرح، وعمل غنائي استعراضي“.

وأضافت: ”المسرح هو المكان الذي أشعر فيه بالراحة، وسعيدة بأنني تعاونت في مسرحيتين مع مراد منير، في المشروع الخاص بإيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية“.

وتابعت سويدان: ”المسرحيات الخاصة بهذا المشروع، يتم إذاعتها على قناة وزارة الثقافة عبر موقع يوتيوب“.

وعن دورها في المسرحية، قالت: ”أجسد دور جليلة، حبيبة سيد درويش، وهي عالمة من عوالم زمان، وهي تقريبا أكبر حب في حياته، تزوجها بعد ذلك وغنى حول هذه التجربة أجمل أغانيه، مثل أنا هويت وزوروني كل سنة مرة، وعشاق النبي، وللأسف حدث بينهما انفصال لكنها استمرت في حبه لآخر يوم في عمرها“.

واستطردت: ”أنا فنانة شاملة، مطربة وممثلة، أغني بشكل جيد ودرست الغناء، وهذا يظهر على المسرح، وللأسف لم يعد لدينا أعمال غنائية استعراضية سواء تلفزيون أو سينما“.

وعن ابنتها جومانة ودخولها مجال التمثيل، قالت: ”ابنتي انتقائية جدا، رغم أنها لم تظهر سوى في عمل واحد، إلا أنها تعمل من أجل الفن وحبها له“.

وواصلت حديثها عن ابنتها قائلة: ”لقد غابت في بعض الأوقات عن الظهور بسبب امتحانات الإعدادية، ولكنها إذا وجدت دورا جيدا ستجسده“.

وعن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، قالت الفنانة المصرية: ”أسير بالكحول والكمامة، أصحابي المقربين يعلمون أنني لا أستغني عن غسول اليدين، منذ 10 سنوات، وعندما أتبادل السلام مع الناس لا بد أن أغسل يدي“.

واختتمت: ”هذه ليست فوبيا، ولكن أشعر أن هناك أماكن كثيرة بها تراب وميكروبات، ولكن أنا سعيدة أن الناس أصبحوا يأخذون حذرهم بالنظافة والتباعد الاجتماعي، ففي الخارج لا يوجد التقارب بين الأشخاص مثلما يحدث في مصر، وأنا سعيدة بأن السلام أصبح من بعيد“.