سلاف فواخرجي تعلق على قبلتها لمهيار خضور في "شارع شيكاغو" (فيديو)

خرجت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن صمتها إزاء اتهامها بإثارة الجدل؛ بسبب ”القبلة“ بينها وبين مواطنها الفنان مهيار خضور، على بوستر مسلسلها ”شارع شيكاغو“، مؤكدة أن الاتهامات والانتقادات كانت جارحة للغاية.

وقالت فواخرجي في تصريحات متلفزة إنها ليست بحاجة لإثارة البلبلة والجدل حولها في الشارع العربي، مبينة أنها لا تمانع في قبول الانتقاد خاصة وأن هذا كان شيئًا متوقعًا.

وأردفت أنها لم تتوقع أن يكون الهجوم والانتقاد لها بكل تلك البشاعة، وتابعت: ”كل شخص لديه الحق في الانتقاد وليس التجريح.. ومثلما قال البعض إن البوستر جرحهم فإن الانتقادات جرحتنا أيضًا“.

وبينت فواخرجي أن البوستر أحدث صدمة لأنه جديد على المجتمع العربي، غير أنها مؤمنة بما تقدم من عمل فني، مضيفة: ”أنا أعشق عملي ولم أندم“.

واستطردت أن ردود الأفعال لم تكن سيئة فقط، ولكن كان هناك فنانون علقوا بطريقة حادة رغم أن القبلة قد تكون تمت لشيء معين، موضحة أن زوجها وائل رمضان تلقى مسبات أكثر منها وهو ما لم يكن يتوقعه أحد.

يذكر أن مسلسل ”شارع شيكاغو“ سيعرض على قناة ”أو اس إن يا هلا الأولى“ بدءًا من 26 تموز/يوليو الجاري، والعمل هو دراما بوليسية رومانسية، تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين هما الزمن الحالي وستينيات القرن الماضي، في أحد شوارع دمشق الذي يسمى ”شيكاغو“، ثم تتعقد الحبكة في محاولة لكشف لغز جريمة قتل، ويضم إضافة إلى فواخرجي نخبة من نجوم الدراما السورية، على رأسهم الفنان القدير دريد لحام وعباس النوري وأمل عرفة ومهيار خضور وشكران مرتجى.