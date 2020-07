إليسا تطرح أغنية "صاحبة رأي" وتتذكر "معلمها الأول" في الفن (فيديو)

طرحت الفنانة اللبنانية إليسا أغنيتها ”صاحبة رأي“، عبر تطبيق ”ديزر“ وموقع ”يوتيوب“، وهي أغنية من ألبومها الأخير لها مع شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات.

واستطاعت إليسا أن تُثبت أنها ”خارج التصنيف“ بحديثها عن نفسها في الأغنية، التي تفاعل معها الجمهور في العديد من الدول العربية، حتى تصدرت التريند على موقع ”التويتر“ في عدة دول عربية، مثل السعودية ومصر ولبنان وتونس والمغرب.

ووسط تفاعل كبير على هاشتاغ باسم الأغنية #صاحبة_رأي شارك آلاف المتابعين التغريدات والمقاطع الصوتية من أغنية إليسا، التي اعتبروها مختلفة تمامًا عما قدمته سابقًا، وأنها أرادت أن تكون لها رسالة في الأغنية، التي أكدت فيها أنها صاحبة رأي في مواقفها الصعبة وأنها تحدت اليأس بأملها.

وأكد المغردون في ”تويتر“ أن إليسا خاضت مغامرة ليست سهلة جعلتها خارج التصنيف من وجهة نظرهم، إذْ تحدثت عن الانتقاد والثناء الذي لاحقها طيلة مشوارها الفني، الذي يمتد على مدار 20 عامًا.

واعتبر البعض أن إليسا تذكرت والدها الراحل زكريا خوري الشاعر ومدرس اللغة العربية، الذي لطالما تحدثت عنه بكل فخر، وقد اعتبرته في أغنيتها معلمها الأول الذي ترك أثرًا في حياتها.

