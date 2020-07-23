مرشح للرئاسة الأمريكية.. مخاوف على الصحة العقلية لزوج كاردشيان كاني ويست

حث فريق من الأصدقاء المقربين لمرشح الرئاسة الأمريكية المحتمل وزوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان مغني الراب كاني ويست، على تلقي الدعم الطبي اللازم خوفا على صحته العقلية.

وانضم إلى مغني الراب البالغ من العمر 43 عاما في مزرعته في وايومنغ أقرب أصدقائه ومستشاريه لمساعدته في الحصول على الدعم والعلاج الطبي الذي يحتاجه، بعد سلسلة من التغريدات أثارت مخاوف هذا الأسبوع على صحته العقلية.

وعبر مدير أعمال كاني ويست بو ثيام، عن قلق المحيطين بمغني الراب الأمريكي البالغ بشأن صحته العقلية وقاموا باتخاذ الإجراءات اللازمة، فقد تم عرض ويست على الطبيب، الذي قال إنه لا يحتاج إلى دخول المستشفى وإنه في حالة نفسية مستقرة في ذلك الوقت.

وأضاف أن ويست يعمل على ألبومه في الوقت الحالي مع المبدعين الموسيقيين في وايومنغ، ومن المرجح أن يتم فحصه مرة أخرى.

وفي ليلة الاثنين، كتب ويست سلسلة من التغريدات عبر حسابه بموقع ”تويتر“، موجها رسائل لزوجته ووالدتها كريس جينر، ثم قام بحذفها، والتي اتهم زوجته كيم كاردشيان بالتحدث مع الطبيب لوضعه في مصحة نفسية.

كما ادعى كاني أنه كان يحاول الطلاق من كيم منذ أن التقت مع زميله مغني الراب ميك ميل في فندق والدورف لمناقشة إصلاح السجون.

من جهتها، كتبت نجمة تلفزيون الواقع عبر إنستغرام، عن مدى عجزها وأسرتها من السوء الذي تعاني منه عقب تفكير ويست بالترشح للرئاسة الأمريكية.

وأضافت: ”كما يعرف الكثير منكم، يعاني كاني من اضطراب ثنائي القطب، أي شخص مصاب بهذا المرض أو أحد أفراد أسرته يعرف مدى صعوبته“.

وتابعت: ”إنه شخص رائع ولكنه معقد وعلى رأس ضغوطه كونه فنانا ورجلا أسود، عانى من الخسارة المؤلمة لوالدته، وعليه أن يتعامل مع الضغط والعزلة التي يزيدها مرض اضطراب ثنائي القطب“.