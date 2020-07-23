بعد غيابه عن خطبتها.. طليق أصالة يكشف حقيقة خلافه مع ابنته شام الذهبي (فيديو)

خرج أيمن الذهبي، طليق الفنانة السورية أصالة نصري، لتوضيح سبب غيابه عن حفل خطوبة ابنته ”شام“ الذي تم مساء الأحد الماضي، وذلك بعد أن راجت شائعات تؤكد أنهما على خلاف كبير.

وقال أيمن الذهبي في مقطع فيديو نشره في قناته عبر موقع ”يوتيوب“، إنه لا يوجد خلاف بينه وبين ابنته وإن ما حدث مساء الأحد الماضي كان ”قراءة فاتحة“ بمباركته.

وأكد الذهبي أنه كان على علم بوصول طبيب التجميل معتز نصير، إلى منزل أصالة للاتفاق على طلب يد ابنته، مبينا أنه بعد الاتفاق طلب منه هاتفيا أن تتم قراءة الفاتحة لحين وصوله وإتمام الخطوبة بشكل رسمي، وهو ما وافق عليه.

وأردف طليق أصالة أنه لم يستطع الحضور بسبب ظروف إغلاق الطيران وانتشار فيروس كورونا، منوها بأنه خلال الفترة المقبلة سيتم فتح كل شيء على أن يصل إلى القاهرة لحضور احتفالية الخطوبة الرسمية.

وأوضح أنه لم يعرف معتز نصير يوم ”قراءة الفاتحة“، فقد تعرف عليه قبل 6 أشهر وتحدثا هاتفيا، متابعا أنه هاتفه أيضا بعد مناسبة يوم الأحد وتعرف عليه بشكل أكبر.

وأعلنت شام الذهبي خطوبتها، مساء الأحد، على طبيب مصري، حيث اقتصر الحفل على أفراد من أسرة العروسين فقط.

وبعد إتمام الحفل العائلي، نشرت شام عبر حسابها في ”إنستغرام“ صورة عائلية وأخرى مع عريسها.

ووجهت الشكر لعائلتها بسبب وقوفهم بجانبها في هذا اليوم، كما وجهت رسالة إلى خطيبها طبيب التجميل المصري معتز نصير، قائلة إنه يمثل لها الحياة الأبدية.

يُذكر أن شام سبق لها الزواج من شاب مصري يُدعى أحمد الجوهر كان زميل دراستها الجامعية، وانفصلت عنه منذ ما يقارب العامين، وأعلنت عن الأمر في مقطع فيديو عفوي نشرته عبر ”إنستغرام“، قالت فيه إنها أمضت معه نحو 10 سنوات.