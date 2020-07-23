بعد انتقاده "إهمال المخرجين".. تركي آل الشيخ يقدم عرضا فنيا لعبدالرحمن أبو زهرة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن تضامنه مع الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة، الذي كان يفكر في الاعتزال بسبب عدم تقديم أي عروض له ”تليق بقيمته الفنية“ خلال الفترة الماضية.

وعرض ”آل الشيخ“ على ”أبو زهرة“ المشاركة في فيلم جديد يحضر لطرحه خلال الفترة المقبلة، معربا عن أمنيته أن يوافق الفنان المصري على المشاركة بالعمل الفني الذي لم يفصح عن اسمه.

وقال تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على ”فيس بوك“: ”بتشرف أن الفنان الكبير عبدالرحمن ابو زهره يكون ليه دور في الفيلم إلي شغال عليه الآن اذا شرفنا ووافق على الورق“.



ولاقت مبادرة ”آل الشيخ“ إعجاب رواد مواقع التواصل، حيث قال أحدهم: ”الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة إضافة حقيقية لأي عمل ولأي مجتمع يتواجد فيه.. كونك تفكر بالاستعانة به فهذه قراءة صحيحة لقدر وقيمة ابوزهره.. متعه الله بالصحة والعافية وراحة البال“.

يذكر أن الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا عقب إعلانه التفكير في الاعتزال بسبب ما وصفه بـ“إهمال المخرجين له ولكبار الممثلين، وعدم الاستعانة بهم للمشاركة في الأعمال الفنية الحديثة“.

وقال ”أبو زهرة“ في تصريحات تلفزيونية، إنه ”يعاني من الاكتئاب الشديد ويشعر بالغربة في الساحة الفنية“.

وشارك الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة خلال مسيرته الفنية التي استمرت أكثر من 60 عاما في عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها مسلسلات ”لن أعيش في جلباب أبي، وجحا المصري، والملك فاروق“، إضافة إلى عدة أفلام مثل ”الجزيرة والحاسة السابعة“.