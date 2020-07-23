تونس.. القبض على متعهد حفلات اعتدى بالضرب على الفنانة أماني السويسي

أكدت نجمة برنامج المواهب ”ستار أكاديمي“ التونسية أماني السويسي، أن شرطة بلدها ألقت القبض على متعهد حفلاتها سفيان سيالة، الذي اتهمته في وقت سابق بالاعتداء عليها بالضرب.

ونشرت السويسي النبأ عبر خاصية ”ستوري“ بموقع ”إنستغرام“، مع رسالة موجهة إليها من أحد متابعيها، جاء فيها: ”يا رب كلنا ثقة بالقانون التونسي العادل كما عهدناه أن ينصف أماني وبرجعلها حقها من سفيان السيالة“.

من جهته، قال محامي الفنانة أماني السويسي لطفي بن كريم، في تصريحات إذاعية، إن ”الشرطة التونسية، قررت احتجاز سفيان سيالة بعد الكشف عن الفنانة من قبل الطبيب الشرعي والنفسي“.

وأوضح ”بن كريم“ أنه ”من المقرر أن تحقق النيابة العمومية خلال الساعات المقبلة مع سيالة في الاتهامات التي وجهتها له الفنانة أماني السويسي“، مضيفا أنه ”يثق بأن القضاء التونسي سيتخذ القرار الصحيح“.

وكانت الفنانة التونسية أماني السويسي نشرت مقطع فيديو عبر خاصية ”الستوري“ في إنستغرام كشفت فيه عن تعرضها للضرب من قبل متعهد حفلات بسبب مطالبتها بحقها.

وقالت السويسي التي ظهرت داخل مستشفى وعلى وجهها أثار كدمات:“متعهد الحفلات سفيان السيالة ركلني على رأسي، كل ذلك لأنني طلبت مستحقاتي فقط“.

وبعد انتشار الفيديو خرج المتعهد سفيان للرد عليها قائلا: ”خلافا لما ادعته للأسف الفنانة أماني السويسي، وما يتم ترويجه على شبكات التواصل الاجتماعي من اعتداء مزعوم من قبلي، فإني أردت أن أوضح للجميع أن كلامها مخالف للحقيقة، كل ما في الأمر أن المعنية عمدت إلى استفزازي وسبي وشتمي بنعوت وكلام بذيء لا يليق بفنان، فقمت بطردها من مكتبي وكان ذلك أمام أنظار جيراني بالعمارة، الجميع يعرف أنه من غير الممكن ان أنزل إلى مستوى العنف مهما بلغ مستوى الاستفزاز وثقتي كبيرة في القضاء“.