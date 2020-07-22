شهاب "ملح الإنستغرام" يهدد بفضح مشاهير (صور)

هددّ نجم مواقع التواصل الاجتماعي شهاب ”ملح الإنستغرام“ بكشف أسماء مشاهير متورطين في قضايا ”غير لائقة“.

جاء ذلك ردا على ”تخلي“ بعض المشاهير عنه في أزمته الأخيرة، التي انتهت بإبعاده عن الكويت.

وقال شهاب عبر حسابه الجديد الذي أنشأه في تطبيق ”سناب شات“، إنه لم ينتظر الدعم من أحد من المشاهير، واصفا إياهم بـ“مصلحجيين“.

وأضاف أن لديه أدلة تثبت تورط مشاهير في أشياء ”غير لائقة“، منوهًا بأن الأدلة متنوعة بين رسائل وصور وفيديوهات ومقاطع صوتية.

وتابع: ”راح أصدمكم بأسماء بعض من المشاهير اللي طاقين الشرف ومسوين نفسهم مثاليين“.

وكانت الداخلية الكويتية قد أكدت عبر حساباتها في مواقع التواصل عن ضبطها مقيمًا نشر عدة مقاطع مخالفة للآداب العامة، لافتة إلى رصدها ومتابعتها عدة مقاطع فيديو تعود إليه وهو متشبه بالجنس الآخر ويقوم بتقليد مشاهير، وتصوير النساء بلباس وحركات خادشة للحياء.

وفي أول ظهور عقب إبعاده، خرج شهاب للحديث عن حقيقة تورطه بالفيديوهات المخلة بالآداب.

وبين شهاب الإيراني أن صديقاته من الفتيات المشاهير عندما كن يظهرن معه كان بغرض المصلحة، مردفًا: ”أنا بساعدهم في السالفة وبجيبلهم إعلانات هي كده السوشيال ميديا كلها مصلحة.. وأنا ما بقولكم إني أنا شريف روما“.