شهاب "ملح الإنستغرام" يهدد بفضح مشاهير (صور)

"أنا مو شريف روما وأفتخر بجنسيتي".. #شهاب_مرتضى_غفوري، الشهير بـ "#ملح_الإنستغرام"، ينهار باكيا في أول مقطع فيديو له بعد قرار إبعاده من #الكويت بسبب "مقاطع مخلة بالآداب"، قائلا إنه يفتخر بجنسيته الإيرانية، وتابع "كلنا عارفين تاريخ إيران شنو بس هذه جنسيتي وأفتخر فيها.. وبالكويت".