دنيا بطمة تحضر جلسة محاكمتها في "حمزة مون بيبي" برفقة زوجها.. والقضاء يؤجل الحكم

أجلت محكمة مغربية، الثلاثاء، الحكم في قضية اتهام الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام؛ بالتورط في حساب ”حمزة مون بيبي“؛ الذي اشتهر بابتزاز بعض المشاهير وتهديدهم بنشر صور فاضحة لهم، إلى الـ28 من شهر تموز/يوليو الجاري.

وحضرت دنيا بطمة الجلسة برفقة زوجها محمد الترك، وحضر معها باقي المتهمات بالقضية، ومن ضمنهن شقيقتها ابتسام، وحضر أيضاً بعض الشاكين من جانب المجني عليهم، حسبما ذكرت صحف مغربية محلية.

وأجلت المحكمة حكمها لأسباب عدة منها رغبة الدفاع في إحضار باقي المجني عليهم من المشتكين، وطلب الدفاع أيضا في حاجتهم لمزيد من الوقت لبحث حيثيات القضية.

وبحسب مواقع محلية، أصرت بطمة على براءتها؛ حيثُ نفت كافة التهم الموجهة إليها جملة وتفصيلاً، التي تضمنت نشر أقوالًا وصورًا لأشخاص دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة لبعض الأشخاص والتشهير بهم.

وكانت المحكمة الابتدائية في المغرب قد برأت بطمة في وقت سابق من تهمة النصب عبر حساب ”حمزة مون بيبي“، إلا أنها تواجه اتهامات أخرى يتم ملاحقتها فيها، وهي المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدًا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته.