ما حقيقة إصابة الفنان السوري أحمد رافع بفيروس كورونا؟

يمكث الفنان السوري الفلسطيني أحمد رافع في أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق منذ أيام بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة ألمت به تشبه أعراضها حالات نزلة البرد والأنفلونزا.

وبحسب المصادر، فإن ”رافع“ تم نقله إلى المستشفى من قبل ابنه الممثل الشاب نور رافع لازدياد آلامه وتعرضه لضيق في التنفس مما استدعى إجراء مسحة طبية له لتأكيد إصابته بفيروس كورونا من عدمها ولم تصدر النتائج بعد والتي تحتاج إلى يوم أو يومين حتى تظهر.

وفي تصريحات صحفية أكد نور رافع أن والده يرقد داخل المستشفى منذ أيام، وأنه يرافقه ويبقى معه لرعايته، نافيًا أن تكون نتيجة المسحة قد صدرت بعد.

يشار إلى أن أحمد رافع متزوج ولديه ولدان، هما: ”محمد“ الذي توفي بسبب الحرب السورية، و ”نور“ الذي شارك بالعديد من الأعمال التلفزيونية كممثل.

وأحمد رافع بدأ حياته الفنية العام 1973، وانطلق بعدها ليقدم العديد من الأعمال التلفزيونية، والمسرحية، والسينمائية، وكان آخر أعماله السينمائية فيلم ”دم النخل“، و فيلم ”دمشق- حلب“، بينما شارك في الموسم الدرامي الفائت كضيف شرف بمسلسلي ”حارس القدس“ و ”سوق الحرير“.