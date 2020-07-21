الفنانة اللبنانية جوي خوري تعلن اعتزالها التمثيل

أعلنت الفنانة اللبنانية، جوي خوري، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، عن اعتزالها التمثيل بعد مسيرة فنية دامت 12 سنة.

ونشرت جوي خوري توضيحًا لقرارها في ”تويتر“، حيث كتبت: ”12 سنه وراء و قدام الكاميرا، حلوين ومرين… قررت اليوم ودّع مشواري التمثيلي المتواضع. انا بشكركم على محبتكم ودعمكم خلال السنين يلي مرقت، مضيفة ”بس يصير شغفك هوي شغلك ومصدر عيشك بتتغير نظرتك وعلاقتك في. كرمال ضل حبّ التمثيل قررت بعّد عن الشغل في“.

١٢ سنه وراء و قدام الكاميرا، حلوين ومرين…

قررت اليوم ودّع مشواري التمثيلي المتواضع. انا بشكركم على محبتكم ودعمكم خلال السنين يلي مرقت.

"بس يصير شغفك هوي شغلك ومصدر عيشك بتتغير نظرتك وعلاقتك في. كرمال ضل حبّ التمثيل قررت بعّد عن الشغل في."#ورقة_اعتزال #حان_الوقت — Jowy J. Khoury (@jowy_khoury) July 21, 2020

واكتفت الفنانة الشابة، بإعلانها الاعتزال وهي في أوج شهرتها، دون إيضاح ملابسات قرارها.

بدأت جوي خوري (32 عامًا) مسيرتها الفنية خلف الكاميرا، قبل أن تصير في مواجهتها من خلال مشاركتها في عدد من المسلسلات تلفزيونية، أبرزها ”عشق النساء“ و“علاقات خاصة“ وكان آخرها مسلسل ”الساحر“ في رمضان 2020.

ونالت الفنانة اللبنانية جائزتي ”أفضل ممثلة لبنانية“، و“أفضل ممثلة لبنانية مساندة“، وفي عام 2016، نالت جائزة ميوركس عن ”شخصية العام“.