كاني ويست يختار زوج بيونسيه نائبًا له حال أصبح رئيسًا لأمريكا

عبر مغني الراب الأمريكي كاني ويست عن رغبته في أن يكون المغني جي زي زوج النجمة بيونسيه، نائبًا له حال أصبح رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى الرغم من أن كاني البالغ من العمر 43 عامًا قد عين بالفعل ميشيل تيدبل نائبة له، إلا أنه يبدو أنه غير رأيه ويريد جي زي بدلًا منها، وفقًا لصحيفة ”نيوزلندا هيرلد“.

وقال كاني للمدونة والمصورة كريس كايلين في اتصال هاتفي :“أريد مساعدة جي ليكون نائب الرئيس، لدينا بالفعل ميشيل تيدبول، وهي قس مسيحي من وايومنغ، لكنها ستكون منفتحة إذا وجدنا رفيقا آخر ”.

وبالرغم من ذلك، أشار كاني إلى أنه لم يتحدث إلى جي منذ فترة طويلة، إلا أنه شدد أيضا على أنهما إخوة ومرتبطان، ومن غير الواضح ما إذا كان جي قد استجاب للطلب أم لا.

وعلى الجانب الآخر، أثار مغني الراب الأمريكي كاني ويست الجدل خلال أول تجمع انتخابي له في ولاية ساوث كارولينا، بعد أسبوعين من إعلان ترشحه للرئاسة 2020.

وظهر كاني البالغ من العمر 43 عامًا أمام حشد صغير من المواطنين مرتديًا سترة مضادة للرصاص واعتمد قصة شعر جديدة مكتوب على رأسه 2020، وفقًا لمجلة ”بيبول“ الأمريكية.

وألقى مغني الراب خطابًا مثيرًا للجدل استمر لأكثر من ساعة، أدلى فيه بتعليقات غريبة، بما في ذلك بعض التفاصيل الشخصية عن حمل زوجته النجمة الأمريكية، كيم كارداشيان قبل الزواج منه ورغبتهما في إجهاض طفلتهما الأولى.

وانهار ويست في البكاء خلال الخطاب، بعد أن كشف أنه وزوجته كيم، التي أنجبت ابنتهما نورث في 2013 قبل أن يتزوجا في 2014 أرادا إجهاض مولودهما الأول.

وأضاف أن المناقشات بينهما استمرت لمدة 3 أشهر من أجل التخلص من الجنين، ثم تذكر ويست أن جاءه وحي من الله لإبقاء الطفل، واتصل بكيم التي أخبرته بأنها قررت المضي قدمًا في حملها.