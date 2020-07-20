خطوبة شام الذهبي ابنة أصالة على طبيبها الخاص في حفل عائلي (فيديو)

احتفلت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة، بخطوبتها على طبيب تجميل مصري، في جو عائلي بسيط، لم يشهد حضور أي من المشاهير.

وكشفت أصالة عن خطوبة ابنتها في فيديو بثته عبر خاصية الستوري على ”إنستغرام“ كانت تتحدث فيه إلى نجلها الصغير، قائلة: ”علوش حبيبي مرتب كثير النهارده.. شو المناسبة حبيبي“، فرد قائلا: ”حفل خطوبة شام اليوم“.

وعلقت أصالة: ”لا تقول حفل تقوم الدنيا علينا.. هما 2 وإحنا 4.. والله الواحد يغمض عين ويفتح عين يلاقي نفسه يخطب لولاده.. اليوم جايين يخطبوا شام“.

ويعد خطيب شام الذهبي، طبيبها الخاص، اسمه معتز نصير، وهو شاب مصري درس الطب في جامعة عين شمس، وأصبح اختصاصيا في التجميل والليزر والأمراض التناسلية.

وفي مقطع فيديو متداول، ظهر فيه خطيب شام الذهبي وهو يقدم الشبكة لها، بينما وقع في موقف محرج بسبب فشله في وضع السلسلة حول رقبتها.

وكانت شام الذهبي سبق لها الزواج، إذ تزوجت من أحمد الجوهر وانفصلت عنه منذ عامين تقريبا.