السعودية رهف القنون تكشف أول صورة عن قرب لمولودها ووالده (صورة)

كشفت السعودية رهف القنون، اليوم الاثنين، عن الرجل الذي سبق وأكدت أنها أنجبت منه مولودها الأول، كاشفة اسمه كذلك، دون تحديد جنسيته أو أصوله.

وعبر حساب منسوب لها في موقع ”انستغرام“، شاركت رهف صورة مع متابعيها، وقد ظهر والد مولودها معها لأول مرة عن قرب، والذي كان يحمل طفلهما الذي لم تكشف عن وجهه، ولم يتضح بعد فيما إذا كان ذكرا أم أنثى.

وأعلنت القنون أن اسم والد المولود، راندي، حيث أشارت إلى اسمه من خلال تعليق مرفق: ”أود قضاء بقية حياتي معك، وتربية طفلنا كي يكون قويا مثلنا، أحبك راندي وسأحبك دائما“.

وفاجأت السعودية رهف القنون، التي تقيم في كندا بعد هروبها من عائلتها العام الماضي، وحصولها على اللجوء، متابعيها، قبل أسابيع، بإعلانها عبر مقطع مصور نشرته عبر ”سناب شات“ إنجابها مولودها الأول.

كما عادت وأكدت أنها لن تعود للسعودية وستبقى في كندا؛ بسبب وجود زوجها ومولودها، موضحة أنها تحدثت مع أهلها ويعرفون كل شيء عنها، مضيفة أنهم رفضوا عودتها للسعودية كونها مستقرة في حياتها، مستنكرة تدخل البعض في حياتها.

وكتبت رهف القنون: ”أتمنى ذوليك اللي يحسبوني برجع السعودية يبطلون يتكلمون.. مستقرة وعندي زوج وطفل.. كلمت أحد من أهلي قبل شهر ويعرفون كل شيء ولا حتى سألوني أرجع.. قالوا لي كلمة: (كملي حياتك هناك بما إنك مستقرة).. انتوا ويش مزعلكم وشايلين همي وهم أهلي“.