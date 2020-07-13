الفنانة سميرة توفيق تُجري عملية في القلب (صور)

أجرت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق، عملية قسطرة في القلب داخل مستشفى كليفلاند العالمي في أبو ظبي.

وقالت لينا رضوان، ابنة شقيقة الفنانة اللبنانية ومديرة أعمالها في منشور لها عبر حسابها على موقع ”فيسبوك“إن حالتها الصحية مستقرة حاليًا موجهًة الشكر لكل من وقف بجانبها.

وأوضحت أن سميرة توفيق كانت تُعالج دائمًا في بريطانيا بالعاصمة لندن، ثم بيروت واستقر بها الأمر في الإمارات، مردفًة أنها كانت تُجرى فحوصاتها الطبية هذه المرة كالعادة ولكن بعد انتهائها أصابها عارض في القلب لم يطمئن له الأطباء.

واستطردت ابنة شقيقة سميرة توفيق قائلًة: ”اليوم كانت القسطرة، القسطرة لا تخيف كما هو متعارف، لكن الأطباء توقعوا نتائج أكبر، وكانت النتائج غير التوقعات.. فرحة الأطباء وعنايتهم كانت كبيرة بسلامة سميرة توفيق اليوم، الممرضين والمشفى والجميع“.