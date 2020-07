إصابة الممثل الهندي أميتاب باتشان بفيروس كورونا

أعلن الممثل الهندي أميتاب باتشان، مساء اليوم السبت، أن الاختبارات أثبتت إصابته بمرض (كوفيد-19)، وجرى نقله إلى المستشفى.

وقال الممثل، البالغ من العمر 77 عامًا، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إن ”الاختبارات أثبتت إصابتي بكوفيد-19، وتم نقلي إلى المستشفى، والمستشفى أبلغ السلطات“.

وأشار إلى أنه ”ستُجرى اختبارات للأسرة والموظفين، وفي انتظار النتائج“.

T 3590 -I have tested CoviD positive .. shifted to Hospital .. hospital informing authorities .. family and staff undergone tests , results awaited ..

All that have been in close proximity to me in the last 10 days are requested to please get themselves tested !

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 11, 2020