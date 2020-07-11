إصابة الممثل الهندي أميتاب باتشان بفيروس كورونا

أعلن الممثل الهندي أميتاب باتشان، مساء اليوم السبت، أن الاختبارات أثبتت إصابته بمرض (كوفيد-19)، وجرى نقله إلى المستشفى.

وقال الممثل، البالغ من العمر 77 عامًا، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إن ”الاختبارات أثبتت إصابتي بكوفيد-19، وتم نقلي إلى المستشفى، والمستشفى أبلغ السلطات“.

وأشار إلى أنه ”ستُجرى اختبارات للأسرة والموظفين، وفي انتظار النتائج“.