عقد قران الإعلامية السعودية غادة مصلي (صورة)

نشرت الإعلامية السعودية في قناة mbc غادة مصلي، صورًا عبر حسابها على ”إنستغرام“ لعقد قرانها الذي تم إشهاره في حفل عائلي.

وظهرت ”غادة“ برفقة عريسها، بينما كان يضع الخاتم في إصبعها، وكتبت في تعليقها على الصورة:“شكرًا لكل من بارك لي على ملْكتي من الكابتن آل أبو السمح، أحبكم من كل قلبي“.

وشاركت غادة أيضًا مجموعة من صور الاحتفال مع متابعيها عبر خاصية ”الإستوري“، وكلمات من هنأوها على المناسبة.

وحرصت صديقتها الإعلامية سارة مراد على تهنئتها، حيث نشرت صورة للعروسين عبر حسابها على ”إنستغرام“ وكتبت:“ما شاء الله تبارك الله.. قلبي مبسوط وأنا أشاركك بأجمل خبر . غدوش صارت أجمل عروسة، الله يوفقهما ويسعدهما ويتمم لهما على خير، مبارك لأختي، يا أطيب قلب…غادة مصلي“.

وغادة مصلي، إعلامية سعودية، تقدم حاليًا برنامج ”صباح الخير يا عرب“ على شاشة mbc منذ العام 2016.

وفي السابق قدمت البرنامج الشبابي ”روتانا كافيه“ على قناة ”روتانا موسيقى“، ثم برنامج ”عيشوا معنا“ على شاشة ”إل بي سي“ اللبنانية، وبرنامج ”حياكم“ على قناة الآن، و“سيدتي“ على ”روتانا خليجية“.