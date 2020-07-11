زوجة ويل سميث تفجر مفاجأة وتعترف له بعلاقتها مع مغني الراب أوغست السينا

بعد أن تعهدت بكشف الحقيقة والادعاءات المتفجرة حول علاقتها السابقة مع مغني الراب أوغست السينا، اعترفت الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث، لزوجها الممثل العالمي الشهير ويل سميث بأنها خانته عندما كانت على علاقة مع مغني الراب أوغست السينا.

وكشفت جادا بينكيت، أن علاقتها مع أوغست السينا حدثت أثناء انفصالها عن سميث قبل حوالي أربع سنوات ونصف، مضيفة خلال حديثها إلى زوجها ويل سميث، في برنامجها الحواري “ Red Table Talk“ : ”كنا قد انفصلنا، ومع مرور الوقت، دخلت في علاقة مع أوغست“.

وبررت جادا بينكيت فعلتها بأنه لم يخطر في بالها أنها ستعود إلى زوجها سميث مجددا ، وقالت : ”كنت أشعر بألم شديد وكنت مكسورة للغاية“.

وأكدت بينكيت البالغة من العمر 48 عامًا، أن علاقتها مع أوغست السينا انتهت، وأنها لم تتحدث إليه منذ سنوات، وأنها تصالحت مع ويل سميث ووصلا الآن إلى ”الحب غير المشروط“، مضيفة: “ لقد حاولت أنا وويل بكل ما في وسعنا الابتعاد عن بعضنا البعض فقط لإدراك أن ذلك لم يكن ممكنًا“.

بدوره ، قال ويل سميث إنه لم يكن متأكدًا مما إذا كان سيتحدث مع بينكيت مرة أخرى بعد انفصالهما، لكنه ذكرها خلال اللقاء بالتزامهما، حيث قال لها: ”لقد أخبرتك في السنة الأولى التي تزوجنا فيها، أنني أستطيع أن أحبك من خلال أي شيء“.

وظهر الثنائي سميث وجادا بينكيت المتزوجان منذ عام 1997 ولديهما طفلان، في برنامج “ Red Table Talk“ للرد على المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام بعد المقابلة التي أجراها أوغست السينا مؤخرا مع برنامج صباحي إذاعي وكشف فيها أنه كان على علاقة مع بينكيت سميث وأن سميث بارك تلك العلاقة.

تصريحات السينا أثارت تكهنات في هوليوود بأن بينكيت وسميث كانا في زواج مفتوح، وهو شكل من أشكال الزواج يوافق فيه الطرفان على أنه يجوز لكل منهما أن ينخرط في علاقات جنسية خارج إطار الزواج، دون اعتبار ذلك خيانة.

يشار إلى أن ويل وجادا تواعدا لأول مرة في عام 1994 وتطورت علاقتهما إلى علاقة رومانسية، على الرغم من أن ويل سميث كان متزوجًا في ذلك الوقت من شيري فليتشر، وبعد انفصال ويل وشيري في نفس العام، أصبحت علاقته بجادا رسمية حيث أعلنا زواجهما لاحقا.