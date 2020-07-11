وفاة الفنان المغربي عبدالعظيم الشناوي

توفي مساء يوم الجمعة، الفنان المغربي عبدالعظيم الشناوي، في مدينة الدار البيضاء عن عمر ناهز الـ85 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض.

وعاش الشناوي، خلال السنوات الأخيرة وضعاً صحياً حرجاً جراء إصابته بالقصور الكلوي، وخضوعه لعمليات جراحية.

ويعد الراحل من الفنانين الذين اشتغلوا في المسرح والسينما والتلفزيون كما سبق له تقديم مجموعة من البرامج الناجحة.

وبدأ الشناوي مسيرته الفنية في ستينات القرن الماضي وذلك عندما قام بتأسيس فرقة ”الأخوة العربية“ وتحديداً سنة 1961 وذلك عقب عودته من مصر التي درس فيها السينما.



والتحق بفرقته المسرحية آنذاك عدد من النجوم المغاربة منهم مازال على قيد الحياة.

وقدمت هذه الفرقة أكثر من 18 مسرحية منها ”الطائش“ و“الحائرة“ و“انكسر الزجاج“ جلها من تأليف وإخراج عبد العظيم الشناوي كما ذاع صيت هذه الأعمال كثيرًا خلال مرحلة الستينات.

وخلال عقد السبعينات قدم عبد العظيم الشناوي العديد من البرامج التلفزيونية منها ”فواكه للإهداء“ و“مع النجوم“ و“نادي المنوعات“ و“قناديل في شرفات الليل“.

وعرفت سنة 1980 منعطفاً جديداً في مسار عبد العظيم الشناوي الذي التحق بإذاعة ”ميدي 1“ المغربية حيث اشتغل فيها لمدة 20 سنة.

وفي السنوات الأخيرة عاد الشناوي إلى كنف السينما والفن، حيث أنجز مجموعة من الأعمال المميزة منها شريط قصير بعنوان ”المصعد الشرعي“.