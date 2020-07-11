اتهامات غسيل الأموال تلاحق خمسة مشاهير كويتيين

كشفت مصادر مطلعة في الكويت عن ورود أسماء خمسة من مشاهير السوشيال ميديا في قائمة المتهمين بقضايا غسيل أموال، تزامناً مع متابعة السلطات لقضيتين بارزتين بهذا الشأن هما قضية النائب البنغالي وقضية الصندوق السيادي الماليزي المتهم بهما شخصيات رفيعة.

وقالت المصادر لصحيفة ”القبس“ الكويتية: إن ”هناك خمسة بلاغات بحق المشاهير الذين تضخمت حساباتهم المصرفية بشكل كبير، وسيصدر بحقهم أوامر ضبط وإحضار فور ورود تحريات جهاز أمن الدولة“.

وأضافت أنه ”سيتم مسائلة المشاهير عن مصادر أموالهم التي تُقدَر بالملايين لمعرفة إن كان مصدرها واردات الإعلانات التي يقومون بها أم أن مصدرها مجرَم“.

ولم تكشف الصحيفة المحلية عن أسماء المشاهير المعنيين أو ارتباطهم بالقضيتين المذكورتين سابقاً.

وبدأت الكويت منذ أكثر من عام بشن حملة ضد مسؤولين ومشاهير تضخَّمت حساباتهم المصرفية لمعرفة مصدرها، واستدعت عدداً منهم في وقت سابق للتحقيق بهذا الشأن.

وبحسب تقارير إعلامية، يعاقب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106/2013 على جريمة إخفاء الأموال المتحصلة من جرائم أو التي يثبت عدم مشروعيتها، مع معاقبة مرتكبها بالحبس والغرامة، فضلاً عن مصادرة المبالغ.