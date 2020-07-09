محامي سما المصري: "أياد خفية" تريد إذلالها

قال أشرف ناجي الجندي محامي الفنانة المصرية سما المصري، إن هناك ”أياد خفية“ تحرك القضايا ضد موكلته لحبسها و“إذلالها“، مؤكدًا أن حالتها النفسية ”سيئة جدًا“.

وأوضح الجندي في تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، أن سما المصري ”لها أعداء كثيرون، وهم من تقدموا بمجموعة من البلاغات ضدها“، مشيرا إلى أنه ”تم حبسها من قبل بسبب فيديوهات وصور مفبركة كانت منشورة على صفحات مقدمي البلاغات فقط، وتقدمت الفنانة ببلاغ للنائب العام ضدهم“.

وأضاف أن الفنانة المصرية ”تحاكم في قضيتين بنفس التهمة وهي التحريض على الفسق والفجور“، موضحًا أن ”القضية الأولى حكم عليها فيها بالسجن 3 سنوات، وتم الاستئناف على الحكم وتأجلت الجلسة إلى 9 أغسطس المقبل لحين إحضار ما يثبت أن التهمة في القضيتين واحدة، لأنه لا يجوز أن تحاكم مرتين على نفس الاتهامات“.

وعن الحالة النفسية للفنانة المصرية التي ألقي القبض عليها منذ شهرين ونصف، أوضح أن حالتها ”سيئة جدًا“، مضيفًا أنها تعرضت لمواقف ”صعبة جدًا“.

وأكد أن موكلته ”لم تخطئ حتى يتم إلقاء القبض عليها، ولم ترتكب أي جريمة تستوجب حبسها ومحاكمتها“.

وأصدرت محكمة مصرية، في نهاية يونيو الماضي، حكما بسجن سما المصري 3 سنوات واجبة النفاذ، وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة ”ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها في مواقع التواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها“.