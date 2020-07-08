مصدر: نيد دونوفان زوج الأميرة راية بنت الحسين اعتنق الإسلام

أكد مصدر مقرب من العائلة المالكة في الأردن لـ“إرم نيوز“ اعتناق الصحافي البريطاني نيد دونوفان الإسلام، وذلك قبل زواجه من الأميرة راية بنت الحسين.

وأوضح المصدر أن نيد قام باتخاذ اسم ”فارس“ كاسم له بعد اعتناقه الإسلام، فيما بدأ بجدية بتعلم اللغة العربية.

وأوضح المصدر أنه لم يكن من الممكن إتمام الزواج لو لم يكن دونوفان مسلما.

وكان الصحافي البريطاني قد أوضح في وقت سابق في سيرته الذاتية أنه ”يقوم بدراسة اللغة العربية الفصحى، مشددا على أنه اكتشف خلال دراسته لها أن ”لغته العربية لم تكن جيدة، وأنه سيسعى إلى تحسينها قدر الإمكان“.

ووضع ”دونوفان“ ملحوظة إلى جانب سيرته الذاتية بالخط العريض وباللغتين الإنجليزية والعربية تشير إلى تبنيه اسمه الجديد، حيث كتب ”مرحبا، اسمي فارس نيد دونوفان“.

ويبدي الصحافي البريطاني اهتماما كبيرا بالثقافة الإسلامية والآسيوية، حيث وضع صورة لمسجد في خلفية حسابه في ”تويتر“، وسبق أن شارك عبر حسابه في ”تويتر“ صورا لنسخة قديمة للقرآن الكريم، معلقا عليها ”مذهلة“.

و“دونوفان“ ابن عائلة سياسية وفنية وأدبية عريقة، فجده من أمه هو روائي الأطفال الشهير روالد دال، صاحب قصة ”تشارلي ومصنع الشوكولاتة“، التي تحولت إلى فيلم من إنتاج هوليوود ومن بطولة النجم جوني ديب، وجدته من أمه ممثلة أمريكية حائزة على جائزتي أوسكار وغولدن غلوب، أما والدته فهي الروائية شانتال صوفيا ”تيسا دال“، ووالده رجل أعمال يدعى باتريك دونوفان، في حين جده لوالده هو فرانس باتريك دونوفان، وكان محاميا ودبلوماسيا سابقا.

وعقد قران الأميرة راية بنت الحسين على الصحفي فارس دونوفان أمس الثلاثاء، في بريطانيا، وسط مراسم مختصرة، إثر الإجراءات المتخذة في ظل أزمة انتشار فيروس ”كورونا“.