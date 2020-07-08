إصابة الناقد الفني السعودي محمد سلامة بفيروس كورونا

أعلن الناقد الفني السعودي محمد سلامة، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب سلامة عبر صفحته على ”تويتر“: ”لا توجد طريقة لأخبركم أني أصبت بفيروس كورونا اللعين.. ولكنه حصل“.
ومحمد سلامة هو زوج الفنانة والإعلامية السعودية ذات الأصول اليمنية مروة سالم.
لاتوجد طريقة لأخبركم أني أصبت بفيروس كرونا اللعين..
ولكنه حصل.
— محمد سلامة (@mmmsssalama) July 8, 2020
وعبر متابعون وإعلاميون عن دعمهم للناقد السعودي، متمنين له الشفاء العاجل.
وسجلت السعودية، أمس الثلاثاء، 3392 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 5205 حالات.