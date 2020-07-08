إصابة الناقد الفني السعودي محمد سلامة بفيروس كورونا

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أُصيب الناقد الفني السعودي محمد سلامة، زوج الفنانة والإعلامية السعودية ذات الأصول اليمنية مروة سالم، بفيروس كورونا. وأعرب محمد سلامة عن استيائه من إصابته بكورونا قائلا: إنه لم يجد طريقة لإخبار متابعيه بهذا الأمر، واصفًا