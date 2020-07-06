اليوتيوبر البحريني عمر فاروق يغضب متابعيه بعد خطوبته

كشف اليوتيوبر البحريني المعروف عمر فاروق، عن خطوبته للفنانة التشكيلية والمصممة أمل البلوشي، مبينا أن هذا العام هو الأفضل له على الصعيد الشخصي.

وغرد عمر فاروق، في حسابه عبر ”تويتر”، من خلال نشر صورة جمعته بخطيبته أمل، وعلق قائلا: ”26 سنة وأمل.. يوم ميلادي، يمكن مو أفضل سنة على العالم من حيث الخطط المتأجلة، الأرواح اللي فقدناها، العالم الموبوء“.

وأضاف اليوتيوبر الشهير قائلا: ”لكنها أكيد أفضل سنة شخصية لي، لأني عرفت فيها معنى الأمل، تعمقت فيه، ولأول مرة قدرت أرتبط فيه، روحيا، فكريا وجسديا، هي السنة اللي خطبت فيها حُب حياتي أمل“.

٢٦ سنة وأمل 🎈

يوم ميلادي، يمكن مو أفضل سنة على العالم من حيث الخطط المتأجلة، الأرواح اللي فقدناها، العالم الموبوء. لكنها أكيد أفضل سنة شخصية لي، لأني عرفت فيها معنى الأمل، تعمّقت فيه، ولأول مرة قدرت أرتبط فيه، روحيًا، فكريًا، وجسديًا. هي السنة اللي خطبت فيها حُب حياتي أَمَلْ.💍 pic.twitter.com/iGPlzQrcYR — عمر فاروق (@omr94_) July 5, 2020

وأحدثت خطوبة اليوتيوبر عمر فاروق، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب تصريحات سابقة أدلى بها عمر فاروق خلال لقاء له عبر تقنية ”البث المباشر“ مع المذيع الكويتي علي النجم، والتي تحدث فيها بأن زواجه سيكون عن حب.

وأضاف عمر فاروق آنذاك أنه لن يتزوج بشكل تقليدي، وأنه لا بد أن تكون هناك قصة بشأن زواجه، لافتا إلى أن الجبناء فقط هم من تزوجهم أمهاتهم.

وبسبب تلك التصريحات التي أطلقها عمر فاروق تشكلت ردود فعل الجمهور على إعلان خطوبته بإعادة المقطع الشهير له، وبدأت حالة من الهجوم ضده.

اليوتيوبر عمر فاروق : الجبناء تزوجهم أمهاتهم .. ! pic.twitter.com/0IXVJlX98a — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) July 5, 2020

وكتب مغرد يُدعى عزيز قائلا: ”عفوا بس ليش حكمت انه الجبناء تزوجهم أمهاتهم؟ أنا أكره اللي يستعمل أسلوب التعميم أو الكلام ذا تزوجت عن حب الله يوفقك ويوفقها بس تقعد تذب غيرك؟ ياما ناس أعرفهم ولا مرة بعمرهم حبوا والحين أجمل عائلة هو وعائلته ويحبون بعض حب (صادق) للأسف أخطأ في استخدام العبارة“.

عفوا بس ليش حكمت انه الجبناء تزوجهم امهاتهم ؟ انا اكره اللي يستعمل اسلوب التعميم او الكلام ذا تزوجت عن حب الله يوفقك ويوفقها بس تقعد تذب غيرك ؟ ياما ناس اعرفهم ولا مره بعمرهم حبوا والحين اجمل عائله هو وعائلته ويحبون بعض حب ( صادق ) .. للاسف اخطأ ف استخدام العباره — عَزيز . (@lpqipql) July 5, 2020

وكتبت جوليانا: ”وهنا في اللحظة التي يقول لكِ (أحبك) تكون أمه قد خطبت له ابنة عمه لا تثقي بحبهم هنا.. كلهم جبناء عندما يتعلق الأمر بالزواج“.

وهنا في اللحظة التي يقول لكِ " أحبك " تكون امه قد خطبت له ابنة عمه .

لا تثقي بحبهم هنا …. كلهم جبناء عندما يتعلق الأمر بالزواج — جوليانا (@rrnn_99) July 5, 2020

وإزاء حالة الجدل خرج عمر فاروق بتغريدة جديدة عبر حسابه في تويتر قائلا: ”بالنسبة للاقتباس اللي ذكرته في لايف قديم ”الجبناء تزوجهم أمهاتهم“ أتمنى تعذروني أصحاب الزواج التقليدي لكم كل الاحترام“.

وأضاف اليوتيوبر البحريني: ”بالأخير هي حياتكم تتصرفون فيها بالشكل اللي يناسبكم، لكنها وجهة نظري الشخصية ضد مبدأ الزواج التقليدي، لا أجده منطقيا أن تتزوج شخصا أنت بنفسك ما تعرفه“.